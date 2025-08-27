บิ๊กเต่า เผย อลงกตการละคร วายป่วงเพราะมีเมียเยอะ สุมพิษแรงหึง กิ๊กใหม่ออกโรงแฉ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ให้สัมภาษณ์ใน รายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ เผยว่า ตนอยากตั้งชื่อปฏิบัติการ “อลงกตการละคร” แต่ให้เกียรติกองปราบฯตั้ง เพราะหมอบีไม่ใช่ตัวหลัก เป็นแค่จุดเริ่มต้น เป้าหมายหลักที่เป็นตัวปัญหาคือ อดีตพระอลงกต ถึงแม้ท่านจะทำความดี แต่สิ่งที่ท่านสร้างไม่ใช่กิจของสงฆ์ มันเลยเถิดจากจุดเริ่มต้น ซึ่งอลงกตเป็นผู้มีอำนาจคนเดียวในการสั่งมูลนิธิ และสั่งใช้เงินทั้งหมด
แม้ให้ตนไปตรวจสอบตอนแรก ยังมองว่าส่วนหนึ่งเขาทำดี เราก็เป็นคนไทยมีจิตศรัทธาเลยอาจทำให้มองผ่านได้ ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุขนาดนี้ขึ้น ซึ่งมันมีประเด็นนิดเดียวที่ทำให้เกิดเหตุขนาดนี้ คือเรื่องหึงหวง และเราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายต่อไป
ส่วนเรื่องหึงหวงที่ว่า เนื่องจากท่านมีภรรยาหลายคน และก็มีอยู่คนหนึ่ง คาดว่าเป็นกิ๊กใหม่ เกิดมีอาการหึงหวง จึงเปิดเผยเรื่องราวขึ้นมา ส่วนหมอบีเอาเงินไปซื้อรถให้นักร้อง บิ๊กเต่าเผยว่า ก็ตามที่ข่าวมี แต่ผมยังไม่ยืนยัน แต่ข่าวก็ไปไกล ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงประมาณ 70%
พร้อมเตือนคนที่ถือครองทรัพย์สินวัด เรารู้หมดว่าที่ดินอยู่กับใครบ้าง ใครโกงไป ตอนนี้มีคนยังไม่คืนจำนวนมาก จ่อตั้งข้อหาฟอกเงิน ซึ่งไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่ ถ้าไม่เจตนา ก็รีบเข้ามาพบเจ้าหน้าที่โดยด่วน เรายังให้ความเป็นธรรม แต่ถ้ามีเจตนาไม่คืนก็เตรียมบังคับใช้กฎหมาย
ที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้