ตร.แกะรอย ‘คนใกล้ชิด’ อลงกต-หมอบี 3-4 คน เร่งสอบ เอี่ยวยักย้ายทรัพย์สินวัด ด้วยหรือไม่

ตำรวจตรวจสอบคนใกล้ชิด อดีตหลวงพ่ออลงกต เอี่ยวยักย้ายทรัพย์สินวัด อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม (รอง ผบก.ป.) เปิดเผยถึงการสอบปากคำ นายอลงกต พูลมุข หรือ อดีตหลวงพ่ออลงกต และ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ว่า จากการสอบปากคำทั้งสองค่อนข้างเครียด วิตกกังวล เนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่ที่กำลังเจอ ซึ่งการให้ปากคำนั้น ทั้งคู่ยังคงปฏิเสธข้อหล่าวหา และยังไม่ได้ให้การในรายละเอียดที่ถูกกล่าวหา หลายคำถามที่สอบปากคำจะให้ทนายความทำคำให้การเป็นเอกสารชี้แจงภายใน 30วัน
ส่วนการออกหมายจับหรือหมายเรียกบุคคลใกล้ชิดกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้น จากการแกะรอยข้อมูลการสืบสวนพบบุคคลใกล้ชิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว แต่ต้องขอรอดูความชัดเจนว่าจะอยู่ในเครือข่ายที่กระทำความผิดด้วยหรือไม่จึงขอใช้เวลาในการตรวจสอบก่อน
ส่วนเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหมอบีนั้น พบว่า มีบุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณ 3-4 คน โดยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบลงรายละเอียดว่าเกี่ยวข้องกับส่วนไหนบ้าง
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวข้องด้วยนั้น พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า ทางบก.ป. ได้รับผิดชอบเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินของหมอบี และเชื่อมโยงไปถึงอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเท่านั้น แต่ส่วนนี้จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการตรวจสอบด้วย โดยเป็นความรับผิดชอบของตำรวจสอบสวนกลาง ทั้งเรื่องของทรัพย์สินของวัดที่มีผู้ถือครองแทนอยู่ เพราะฉะนั้นที่ตรวจแล้ว แล้วพบเส้นทางการเงิน 300 กว่าล้าน จะเชื่อมโยงไปไหนอย่างไรบ้าง เป็นสิ่งที่ตำรวจจะต้องทำการตรวจสอบ
ส่วนกรณีบ้านหรูหลังใหญ่ย่านจตุจักรของหมอบี ที่พบมีการโอนไปให้ผู้อื่นแล้วนั้น พ.ต.อ.เอนก บอกว่า “มีข้อมูลแล้วแต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียด”
ส่วนที่มีข้อมูลออกมาว่า อดีตพระอลงกต ไปร่วมออกแบบตึกเปโตรนาสที่ประเทศมาเลเซียนั้น เป็นการบันทึกการการซักถาม ซึ่งอดีตพระอลงกตให้การไปทำนองนั้น ส่วนจะจริงหรือไม่จริงจะต้องทำการตรวจสอบต่อไป โดยจะต้องยึดหลักเหตุและผล แต่เบื้องต้นตำรวจมองว่าเป็นสิ่งที่อดีตพระอลงกตกล่าวอ้าง เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เนื้อหาในคดีแต่เป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจ พร้อมย้ำว่า ขอใช้เวลาอีกสักระยะในการตรวจสอบเรื่องนี้ ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เพราะเมื่อวานเพิ่งจะได้พูดคุยซักถาม ทั้งนี้หากได้ความชัดเจนแล้วจะมีการแถลงให้ทราบรายละเอียดในภายหลัง
ขณะที่ไทม์ไลน์ที่หายไปช่วง 5-6 ปี ก่อนจะมาบวชนั้นท่านได้บอกหรือไม่ว่าไปทำอะไร พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า เป็นไปตามที่สื่อนำเสนอ
ทั้งนี้ พ.ต.อ.เอนก ยังพูดถึงการออกหมายจับ ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี่ในเฟสที่ 2 ด้วยว่า ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งก่อน เช่นเดียวกับที่มีข่าวออกมาว่า อดีตนักข่าวในจังหวัดลพบุรีถูกยิงข่มขู่ ซึ่งได้รับข้อมูลจากสื่อมวลชนโดยจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้ก่อน
ส่วนกรณีโรงเรียนอคาเดมี และสโมสรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัด ตำรวจจะมีการอายัดหรือไม่ พ.ต.อ.เอนก กล่าวว่า ตำรวจจะไม่ไปก้าวล่วงในส่วนนั้น แต่เป็นขั้นตอนของ ปปง. หากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการ