บิ๊กเต่า นิมนต์ ‘หลวงปู่ศิลา’ ให้กำลังใจตำรวจ เจิมป้าย ปปป.เสริมมงคล คนแห่ร่วมพิธีล้น

บิ๊กเต่า นิมนต์ ‘หลวงปู่ศิลา’ เข้าให้กำลังใจตำรวจทำหน้าที่ เจิมป้าย ปปป. เสริมสิริมงคล คนแห่ล้นร่วมพิธีนับร้อย
เมื่อเวลา 12.20 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) อาคารพิทักษ์สันติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. และ พ.ต.อ.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. ได้นิมนต์ พระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน จ.กาฬสินธุ์ มาทำพิธีเสริมความเป็นสิริมงคลให้เเก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีการพรมน้ำมนต์บริเวณต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งบริเวณชั้น 15-16
โดยหลวงปู่ศิลาได้เจิม รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ และป้ายของ บก.ปปป. และรูปหล่อ หลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำ บก.ปปป.อีกด้วย
สำหรับการเดินทางของหลวงปู่ศิลาในวันนี้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ได้นิมนต์หลวงปู่ศิลามาด้วยตนเอง เนื่องจากมีความศรัทธาส่วนตัวอยู่แล้ว และได้กำหนดการในวันนี้พอดี ซึ่ง รอง ผบช.ก. เป็นผู้เข็นรถเข็นของหลวงปู่ศิลาขณะทำพิธีไปยังจุดต่างๆ
หลังหลวงปู่ทำการเจิมป้ายเสร็จสิ้น พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ไก้กราบหลวงปู่ ก่อนมีการถ่ายรูปร่วมกันเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเสริมสิริมงคลดังกล่าว มีทั้งศิษย์ยานุศิษย์และผู้ติดตามเข้ามากราบร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก