รวบแล้ว มือปืนโหด หนีคดีนาน 14 ปี ยิงคนตายจนหมดโม่ เหยียบหน้าศพซ้ำ ลั่นไม่เสียใจ

คอมมานโด รวบมือปืนยิงคนรู้จัก พูดจาข่มขู่ในวงเหล้า เอาเท้าเหยียบหน้าศพ หลบหนีหมายจับมานานกว่า 14 ปี
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ ผกก.3 บก.ป พ.พ.ต.ท.อัฐพ์ เอิบอาบ รอง ผกก.3 บก.ปพ. สั่งการให้ พ.ต.ท.ณัฏฐ์พัฒน์ ทองยอดแก้ว สว.กก.3 บก.ปพ. ร.ต.อ.นริศ มานพ รอง สว. ปรก.กก.3 บก.ปพ. และชุดสืบสวน กก.3 บก.ปพ. ร่วมกันจับกุม นายมนตรา อายุ 57 ปี ชาว จ.นครสวรรค์ ตามหมายจับฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีที่ 626/2554 ลงวันที่ 19 ต.ค.2554 จับกุมได้ที่โครงการบ้านเอื้ออาทร 2 หมู่ 4 ถนนบางกรวยไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 ส.ค.
สืบเนื่องจากเมื่อ 18 ต.ค.2554 เวลา 20.00 น. บริเวณแฟลตแห่งหนึ่งในแขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ผู้ต้องหาได้ใช้อาวุธปืนลูกโม่กระหน่ำยิงใส่นายเอ (นามสมมุติ) จนหมดโม่ เป็นเหตุให้เสียชีวิตทันที จากนั้นยังใช้เท้าเหยียบซ้ำที่ใบหน้าศพ พร้อมกล่าวอย่างเย็นชา “ผมไม่รู้สึกเสียใจ” หลังก่อเหตุได้หลบหนีไป
จนกระทั่งพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษมได้ออกหมายจับ ต่อมาชุดสืบสวนกองกำกับการ 3 กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่สืบสวนติดตามอย่างต่อเนื่องจนสามารถจับกุมตัวนายมนตราได้สำเร็จ
ถือเป็นการปิดฉากการหลบหนีผู้ร้ายรายสำคัญ “มือปืนปฏิทินตำรวจ ปี 2564” หลังจากหลบหนีหมายจับมานานกว่า 14 ปี คดีอุกฉกรรจ์ได้อีกคดีหนึ่ง
เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อ้างว่าผู้ตายกับตนรู้จักกัน เคยดื่มกินด้วยกัน แต่ผู้ตายมักวางตัวข่มขู่กดดันจึงเกิดความอาฆาตและวางแผนจัดหาปืนมาเตรียมไว้ กระทั่งถึงวันก่อเหตุจึงลงมือยิง ก่อนนำอาวุธไปทิ้งแม่น้ำเพื่อทำลายหลักฐาน และหลบหนีคดีนานกว่า 14 ปีเต็ม
จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป