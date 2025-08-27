ระทึก! รถบัสรับส่งพนักงานบริษัท พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อพังยับ เจ็บ 10 คน

ระทึก! รถบัสรับส่งพนักงานบริษัท พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ พังยับ เจ็บนับ 10 คน
เมื่อเวลา 13.35 น. วันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุ รถมินิบัส พุ่งชนท้ายรถบรรลุก 6 ล้อ ที่เกิดเหตุ ถนนพหลโยธิน กม.181-182 หมู่ 5 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ใกล้เคียงทางเข้าวัดเขาลัง
เบื้องต้น ศูนย์กู้ชีพลพบุรี แจ้งว่ามีอุบัติเหตุ รถโดยสารพนักงานชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ ใกล้เคียงทางเข้าวัดเขาลัง จึงแจ้งร้อยเวรสายตรวจ และเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ ที่เกิดเหตุพบรถตกข้างทางทั้ง 2 คัน สภาพด้านหน้ารถบัสพังยับเยิน มีผู้บาดเจ็บจำนวน 9 รายอยู่ในรถอีก 1 ราย ตกอยู่บนถนน เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ และนำส่งโรงพยาบาลโคกสำโรง
ทราบรายละเอียดรถเบื้องต้นรถโดยสารรับส่งพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ทะเบียนสิงห์บุรี ชนท้าย รถบรรทุก Isuzu สีขาว บรรทุกรถจักรยานยนต์ ทะเบียน อุบลราชธานี
