ด่วน! ทหารไทย เหยียบกับระเบิดขาขาด เพิ่มอีก 1 นาย ที่เนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควาย

ทบ.ยัน ทหารเหยียบกับระเบิดข้อเท้าขาด 1 นาย ที่เนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควาย
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Army Military Force” โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีรายงานล่าสุดว่า พลทหารอดิศร ป้อมกลาง ร.23/1 กองทัพบก ได้เหยียบกับระเบิดทึ่เนิน 350 (ช้างศึก) ใกล้ปราสาทตาควาย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
เมื่อเวลา 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ฝ่ายความมั่นคง ได้รับรายงานว่ากำลังพลจากพัน.ร.23/1กองทัพบก เหยียบกับระเบิด จำนวน 1 นาย ข้อเท้าขวาขาด ในพื้นที่เนิน 350 ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรักษ์ จ.สุรินทร์
ขณะที่ กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารีโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า วันนี้เวลาประมาณ 15.45 น. ได้เกิดเหตุ พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 เหยียบกับระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ปราสาทตาควาย
เบื้องต้นได้รับบาดเจ็บ บริเวณขาขวาท่อนล่างขาด หน่วยในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือ และนำส่งเพื่อรับการรักษาแล้ว นำส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ก่อนถูกส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุริทน์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอจกากนี้มีพลทหาร อีก 1 ราย ได้รับบาดเจ็บ ที่แขนขวา ถูกส่งรักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อึ้ง! เต่า คนใกล้ชิด หมอบี แฉแหลก บ้านดำอยู่กัน 3 คน อ้างเจ้าของ ซูซุกิจิมนี่ เป็นลูกในอดีตชาติ
- ศาลสั่งจำคุก ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 12 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่นประมาท สันธนะ
- บิ๊กเต่า ลั่นพร้อมให้สอบ ยันมาตามขั้นตอน ไม่ได้วิ่งเต้น เชื่อ เป็นก้างขวางคอ กุนซือถือโผตร.
- บิ๊กเต่า เผยเจอนักร้องสาว บ้านหมอบี นาทีบุกจับ-เช็กดีเอ็นเอ ทิดจอร์จ พิสูจน์มีลูกเมีย