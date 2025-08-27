อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ด่วน! ทหารไทย เหยียบกับระเบิดขาขาด เพิ่มอีก 1 นาย ที่เนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควาย

ทบ.ยัน ทหารเหยียบกับระเบิดข้อเท้าขาด 1 นาย ที่เนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควาย

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Army Military Force” โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีรายงานล่าสุดว่า พลทหารอดิศร ป้อมกลาง ร.23/1 กองทัพบก ได้เหยียบกับระเบิดทึ่เนิน 350 (ช้างศึก) ใกล้ปราสาทตาควาย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เมื่อเวลา 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ฝ่ายความมั่นคง ได้รับรายงานว่ากำลังพลจากพัน.ร.23/1กองทัพบก เหยียบกับระเบิด จำนวน 1 นาย ข้อเท้าขวาขาด ในพื้นที่เนิน 350 ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรักษ์ จ.สุรินทร์

ขณะที่ กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารีโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า วันนี้เวลาประมาณ 15.45 น. ได้เกิดเหตุ พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 เหยียบกับระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ปราสาทตาควาย

เบื้องต้นได้รับบาดเจ็บ บริเวณขาขวาท่อนล่างขาด หน่วยในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือ และนำส่งเพื่อรับการรักษาแล้ว  นำส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ก่อนถูกส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุริทน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอจกากนี้มีพลทหาร อีก 1 ราย ได้รับบาดเจ็บ ที่แขนขวา ถูกส่งรักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักฯ

