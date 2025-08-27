อัจฉริยะ ร้องภูมิธรรม สอบ ผบ.ตร. ตั้งเพื่อนร่วมรุ่น 41 ขึ้นยกแผง เอาหน้าห้องขึ้นผบช.
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ภายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่า การพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการตำรวจปี 2568 พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการตำรวจปี 2568 โดยไม่มีความเป็นธรรมและคุณธรรม ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว โดยแต่งตั้งเพื่อนร่วมรุ่นไปอยู่ในทำเลทองที่มีผลประโยชน์ เช่น เพื่อนร่วมรุ่น 41 เป็นผู้บังคับการจังหวัดสงขลา, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดตาก และจังหวัดอุดรธานี โดยบุคคลที่ถูกแต่งตั้งครั้งนี้ ข้างต้นมีอายุราชการเพียงแค่ 1 ปี
นอกจากนี้ยังแต่งตั้งหน้าห้องของตนเองขึ้นเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เมื่อเทียบกับ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ที่มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีความอาวุโส โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับขัดขวางไม่พิจารณาแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่ง ทั้งที่มีคณะกรรมการคัดค้านโดยไม่เป็นธรรม
ต่อมาทราบว่า พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ซึ่งเป็นอาวุโสอันดับ 1 จะต้องเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการ แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณา จึงทำให้พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นอกจากนี้ยังไม่พิจารณาการเลื่อนตำแหน่งของนายแพทย์ใหญ่ และนายแพทย์ที่จะต้องได้เลื่อนตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามอาวุโสนำมาเข้าพิจารณาในอนุกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมายทั้งสิ้น
ตนจึงขอร้องให้ท่านตรวจสอบ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งหน้าห้องของตนเองเป็นผู้บัญชาการ, เพื่อนร่วมรุ่น 41 เป็นผู้บังคับการจังหวัดสงขลา, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดตาก, จังหวัดอุดรธานี และไม่พิจารณาแต่งตั้งคุณหมอที่ถูกแพทย์สภาลงโทษ และ พล.ต.ต.กฤษภฎา แก้วจันดี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่พิจารณาแต่งตั้ง พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการ โดยไม่ให้ความเป็นธรรม