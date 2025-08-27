อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ทนาย ยัน หมอบีมีครอบครัวเดียว ลั่นมีหลักฐานเด็ดจ่อเปิด ด้าน ทนายทิดจอร์จ แจงยิบไม่ได้หนี

ทนายหมอบี เผยภายหลังศาลไม่ให้ประกันเจ้าตัว ยันสู้เต็มที่ ลั่นมีหลักฐานเด็ดพร้อมข้อเท็จจริง ทนายทิดจอร์จ แจงยิบวันที่ถูกจับไม่ได้จะหนี แต่มีธุระที่ใจฟ้าอคาเดมี่อยู่แล้ว

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ ภายหลังศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี และ นายอลงกต พูลมุข หรือ อดีตพระมหาอลงกต

นายกสานติ์ ปัญญาชัยรักษา ทนายความของ นายเสกสันน์ เผยว่า ตนได้พบกับนายเสกสันน์และพูดคุยให้กำลังใจกัน โดยตนได้บอกให้เจ้าตัวเข้มแข็งเพื่อรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ แต่เป็นธรรมดาที่อาจมีความวิตกกังวลบ้าง เพราะคนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้และไม่คิดว่าจะเข้าไปอยู่ในสถานที่แบบนั้น ตนบอกอีกว่าจะต่อสู้พิสูจน์ความจริงให้นายเสกสันน์เต็มที่ จากเท่าที่ตนสังเกตนายเสกสันน์มีอาการเพลียเนื่องจากพักผ่อนน้อย

เมื่อถามว่านายเสกสันน์ได้พบทิดอลงกตได้มีการพูดคุยหรือไม่ ทนายความบอกว่า ทั้งคู่เจอกันแต่ไม่ได้คุยอะไรกัน

ส่วนประเด็นที่ว่านายเสกสันน์มีภรรยาหลายคน และเรื่องทั้งหมดมาจากหึงหวง ทนายกสานติ์ ยืนยันนายเสกสันน์มีครอบครัวเดียว และเป็นครอบครัวที่แข็งแรงน่ารัก ภรรยาเป็นคนดี ไม่มีเรื่องที่จะออกมาแฉแน่นอน

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เรื่องที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์อะไร หรือมีใครออกมาเปิดเผยหลักฐานนี้ ทนายบอกว่า ตนรู้ และตนมีหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับหลักฐาน ทั้งคลิปวิดีโอที่อยู่ในสำนวน เป็นหลักฐานที่มีคนตั้งใจทำให้ขึ้นมา อาจจะไม่ใช่เรื่องแฉ แต่เป็นเรื่องของการตั้งใจให้มีหลักฐานแบบนั้นเกิดขึ้น กำลังตามหาคำตอบอยู่ ถ้าสุดท้ายพิสูจน์ได้ว่ามีคนทำให้นายเสกสันน์เสียหายตนจะดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมย้ำว่า ตนมีหลักฐานเด็ดและข้อเท็จจริง แต่ขอให้เรื่องของนายเสกสันน์เสร็จสิ้นก่อนจะออกมาเปิดเผย

ด้าน นายยุทธนา มาสำราญ ทนายความทิดอลงกต เปิดเผยว่า ทางทีมทนายความไม่ได้ยื่นประกัน อดีตพระอลงกต เพราะต้องเตรียมเอกสารการขอปล่อยตัวชั่วคราว ได้มีการประสานไปยังลูกศิษย์ใกล้ชิดแล้ว มองว่ายังมีเวลาใน 7 ผัดที่จะขอยื่นประกัน รวมถึงทางทนายยังไม่ได้แจ้งต่อศาลว่า อดีตพระอลงกตมีโรคประจำตัว ต้องกินยาแล้วเข้าข่ายเป็นผู้สูงอายุ หลังจากนี้จะรอทำเรื่องเอกสารก่อน โดยยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับหากยื่นประกันเลยในวันนี้และศาลอาจจะไม่ให้ประกันตัว

ผู้สื่อข่าวถามทิดอลงกตมีโรคประจำตัวเป็นโรคอะไร นายยุทธนากล่าวว่า ทราบจากว่ามีโรคประจำตัวแต่ยังไม่ได้ไปดูว่ามีเอกสารทางการแพทย์ระบุเป็นโรคอะไร แต่กังวลหากเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้ว อดีตหลวงพ่อเป็นผู้สูงอายุ ประกอบกับแวดล้อมภายในอาจจะส่งผลกระทบต่อโรคที่อดีตหลวงพ่อเป็นอยู่ เท่าที่ได้คุยกับอดีตพระอลงกต ไม่ได้เครียดอะไร มีเพียงบอกว่า ช่วงที่ต้องเข้าไปอยู่ข้างในเรือนจำขอให้คิดว่าเหมือนเป็นการเข้าไปพักผ่อนชั่วคราว และโดยธรรมชาติแล้วอดีตหลวงพ่อมีจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามเรื่องการไปออกแบบอาคารเปโตนาส ที่ประเทศมาเลเซีย นายยุทธนากล่าวว่า ประเด็นนี้อดีตหลวงพ่อให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนแล้ว ยืนยันไปประเทศมาเลเซียจริงแต่ไม่ได้หนีทหาร เรื่องนี้ก็ให้รายละเอียดกับพนักงานสอบสวนไปหมดแล้วเช่นกัน โดยขณะที่ตำรวจเข้าจับกุมอดีตหลวงพ่อมีกิจกรรมที่ต้องไปทำที่ใจฟ้าอคาเดมี่อยู่แล้ว เพราะมีเด็กๆ ที่อยู่ในการดูแลมาทำกิจกรรม เป็นกิจวัตรประจำวันของหลวงพ่อที่จะต้องไปดูแล และส่วนใหญ่จะออกไปในช่วงกลางดึก ยืนยันว่า ไม่ได้หลบหนี สามารถไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในวัดได้

นายยุทธนากล่าวว่า ขณะที่ประเด็นเรื่องเงินสดที่พบอยู่ในรถ ส่วนใหญ่เป็นเงินธนบัตรย่อยทั้งนั้น มีทั้งธนบัตรใบละ 100 บาท 50 บาทและ 20 บาท เตรียมนำไปจ่ายค่าคนงาน หากเป็นการหลบหนีจะไม่ใช้ธนบัตรลักษณะนี้ จะต้องมีการเตรียมเงินไว้ให้พร้อมกว่านี้

 