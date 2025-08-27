บิ๊กเต่า เผยเจอนักร้องสาว บ้านหมอบี นาทีบุกจับ-เช็กดีเอ็นเอ ทิดจอร์จ พิสูจน์มีลูกเมีย
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีการสอบปากคำ อดีตพระอลงกต หรือ ทิดจอร์จ และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือหมอบี
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า จากหลักฐานที่เราสามารถยึดได้กำลังคัดแยกเพราะมีข้อมูลเยอะมากในเรื่องของพยานหลักฐานที่ยึดมา จะคัดแยกให้เป็นหมวดหมู่และดำเนินการเพื่อตรวจสอบต่อไป โดยเราพบเงินสดจำนวนหลายล้านบาท ปืน และเอกสารอีกจำนวนมาก มีสังหาริมทรัพย์และที่ดินอีกเยอะมาก
ส่วนกรณีที่มีการสัมภาษณ์ถึงคนใกล้ชิดของหมอบีออกมาแฉนั้น หมอบีคนใกล้ชิดที่เราพบ อยู่ทั้งหมด 3 คน และใกล้ชิดห่าง ๆ 1 คน โดยทั้งหมดอยู่ในบ้าน ในวันที่ค้น ก็อยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 คนส่วนอีก 1 คนเป็นเลขาของหมอบี ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า ขณะเข้าไปจับกุมนักร้องสาวชื่อดังอยู่ภายในบ้านด้วยใช่หรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ตอบอ้ำอึ้ง ว่า “เห็นแว้บๆ”
เมื่อถามว่า ทั้ง 3 คน อยู่บ้านสีดำกับหมอบีมานานแค่ไหนแล้ว พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เลี่ยงตอบ แต่บอกว่า หมอบี สามารถสะกดวิญญาณทุกคนให้เชื่อได้ โดยการเขียนหนังสือว่าทุกคนเป็นพี่น้องอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน หมอบีเป็นคนที่เก่งมาก โน้มน้าวคนให้อยู่ได้และสามารถเข้าใจกันได้
ผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่า บุคคลที่ 4 เข้ามามานานหรือยัง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ บอกว่า กำลังจะ เขยิบเข้ามาแต่น่าจะโดนแรงเสียดทาน จึงทำให้มีปัญหากัน
สุดท้ายจึงนำมาสู่การออกมาแฉ ซึ่งคนที่แฉนั้น เขาไม่ได้มาแจ้งความ แต่เป็นการนำเรื่องราวมาให้ข้อมูลกับตำรวจ ซึ่งตำรวจได้สอบสวนและสอบปากคำ พบว่า มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
เมื่อถามว่าที่ขัดแย้งกันเองภายในบ้าน ปัญหามากจากเป็นการปันความรักไม่เท่ากัน หรือ การบริหารงานของหมอบี ยังไม่ดีเท่าไหร่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวติดตลกว่า “ผมก็อยากไปเรียนรู้การบริหารของเค้าเหมือนกัน แต่น่าจะความสามารถไม่พอ เมื่อฟังแล้วก็ตกใจ เราไม่อยากพูดออกมามันจะเสียหาย หมอบี เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่และกระจายบางส่วนออกไปสู่คนใกล้ชิด รายละเอียดเราพูดได้แค่นี้“ ทั้งนี้ ยืนยันว่าคนใกล้ชิดทั้งหมดเป็นผู้หญิง และหลังจากนี้จะเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาสอบปากคำทั้งหมด
เมื่อถามว่าก่อนหน้า มีการจ้างให้จัดคอนเสิร์ตโดยดารานักร้อง และเป็นการนำเงินบริจาคไปจ้างนั้น ทางตำรวจได้รับคำบ่นนี้จาก อดีตพระอลงกตเหมือนกันว่ากลุ่มนักร้องที่นำดนตรีมาแสดง โกงอดีตพระอลงกต เป็นการโกงลักษณะที่ว่า เมื่อมาแสดงแล้ว ค่าใช้จ่ายไม่ตรงที่พูดกันไว้
และเมื่อถามถึงกรณีที่มีการโอนชื่อบ้านดำของหมอบี ไปเป็นของบุคคลอื่นนั้น ตรวจสอบแล้ว พบว่า หมอบีได้โอนไปให้อดีตพระอลงกต ก่อนจะมีเรื่องกัน นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลการเดินบัญชี ว่ามีการนำเงินไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอีกด้วย
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่า มีการทำพินัยกรรมว่าอดีตพระอลงกตตาย บ้านหลังดังกล่าว จะกลับมาเป็นชื่อของหมอบีนั้น รายละเอียดนี้ ทางตำรวจยังไม่เห็น ขณะนี้ตำรวจ มีนโยบายจะนำทรัพย์สินของคนบริจาค และ มีรายชื่อผู้อื่นเป็นผู้ครอบครอง ใครก็ตามที่ยังยึดทรัพย์สินของวัด ไม่ว่าจะเป็นรถ บ้าน ที่ดิน ให้นำมาคืนวัดให้หมด โดยมาติดต่อกับพนักงานสอบสวน หากไม่คืนถือว่า เจตนานำทรัพย์สินของวัด ไปเป็นของตน
เมื่อถามว่า หลังจากนี้ เราจะทำอย่างไรต่อกับโรงเรียน และใจฟ้าอาคาเดมี่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ในส่วนโรงเรียน รัฐบาลได้นำไปดูแล ซึ่งอดีตพระอลงกตไม่ห่วง ห่วงเพียงแค่เรื่องผู้ป่วย HIV ที่พักรักษาตัวอยู่ในวัด โดยตรงจุดนี้กองปราบได้ประสานกระทรวงสาธารณสุข เข้าไปดูแล
นอกจากนี้ ทางตำรวจยังได้ประสานว่า มีใครที่จะสามารถทำงานแทนอดีตพระอลงกตและรักษาการชั่วขณะได้ เพราะทรัพย์สินจำนวนมาก ต้องมีการดูแล ทั้งที่ดิน เงินและทรัพย์สินอื่นๆ แต่อดีตพระอลงกตไม่ให้ความเห็นว่า ใครบอกเหมาะสม
เมื่อถามว่า อดีตพระอลงกต มีภรรยาหรือลูกตามที่มีการนำเสนอก่อนหรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า เป็นการบ้านข้อหนึ่งที่ต้องไปทำและเมื่อวานนี้ได้เก็บดีเอ็นเอของอดีตพระอลงกตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการตรวจสอบต่อไป
เมื่อถามว่าบัญชีต่างๆของวัดที่ถูกถอดไปเป็นเงินสดจะสามารถตามได้หรือไม่ เราได้มีการตรวจสอบเส้นเงินสัมพันธ์ ว่ามีเงินหมุนเวียนในเรื่องการเบิกถอน ซึ่งเราพอจะเห็นผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการประมาณ 30 คน บวกลบ เป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดอดีตพระอลงกต และเชื่อว่าเงินน่าจะผ่านบัญชีวัดหลาย 1000 ล้านบาท เรื่องนี้ ปปง. ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว และหลังจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะขยายผลต่อไป ยืนยันด้วยว่าใครที่เข้ามาเกี่ยวพันกับเส้นเงินเหล่านี้ จะโดนข้อหาฟอกเงินร่วมด้วย
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างจับกุมอดีตพระอลงกต สามารถเดินได้สะดวก ซึ่งสวนทางกับปกติที่จะนั่งวีลแชร์ เรื่องนี้ ขอพูดตามตรงว่า เรามองเรื่องทั้งหมดบางที น่าจะใช้คำว่า “ อลงกตการละคร” เพราะเป็นการแสดงละครเพื่อตบตาประชาชนเพื่อให้ได้ทรัพย์สินมา เพราะความจำเป็นในเรื่องการรักษาผู้ป่วย แทบจะไม่มี เพราะยาสามารถไปเบิกได้ แต่การบริจาคทุกครั้งจะพูดว่าไปช่วยผู้ป่วย
เมื่อถามถึงไทม์ไลน์ที่หายไปแล้ว อดีตพระอลงกต อ้างว่า ไปทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย เรารับฟังแต่ไม่เชื่อถามว่าอดีตพระอลงกตไปเตะบอลที่เทพศิรินทร์ ก็บอกเราว่าไปเรียน และไปทำงานที่มาเลเซีย เขาอาจจะไปทำงานก่อสร้างก็ได้ อาจจะไม่ได้เขียนแบบ และจากการพูดคุยบอกเพียงแค่ว่าไปทำงานที่มาเลเซีย 2-3 ปี เท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หายไปพอดี และอดีตพระอลงกต พูดเต็มปากว่า หลังจากเป็นนักฟุตบอลเตะบอลแล้ว ท่านก็สำมะเลเทเมา เกเรและช่วงนี้ก็ทำงานไปด้วย ส่วนเรื่องนี้ทหารก็สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้อยู่แล้วแต่จะมีเรื่องอะไรที่มากกว่านั้น ก็ต้องตรวจสอบ เพราะท่านหนีไปแล้วก็ กลับมา แต่ใช้ชื่อคนอื่นเพื่ออำพรางตัวเอง
อย่างไรก็ตาม ตนยังเชื่อไม่หมดว่า ท่านจะเป็นเพื่อนกับข้าราชการที่เสียชีวิต ขอพูดว่า นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามทางศาสนาต้องการทำข้อมูลข้อเท็จจริงให้มากกว่านี้เพราะข้อมูล อย่างเรื่องพระอลงกต หากมีข้อมูลอัพเดท การตรวจสอบจะง่าย
ทั้งนี้ อยากแจ้งไปถึงพระทั่วประเทศ ตำรวจที่ทำงานตรวจสอบ ไม่ต้องการทำลายพระพุทธศาสนา แต่กำลังหาข้อมูลที่เป็นส่วนรวมที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติของพระว่ามีมีความผิดหรือไม่
เมื่อถามว่า จากข้อมูลขณะนี้นี้มีบัญชีของอดีตพระอลงกตกี่บัญชี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ บอกว่า ยังไม่ทราบในตอนนี้ ส่วน 17 จุด ที่ได้ตรวจค้นก่อนหน้ายังต้องทำการบ้านกันต่อ ส่วนเรื่องที่มีกระแสข่าวว่า มีการลอบยิงอดีตนักข่าวในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อดีตพระอลงกต “ อั้มอึ้ง ไม่อยากตอบ รู้ว่าท่านเกี่ยวข้องเพียงแต่ไม่อยากพูด กำลังพยายามจะรื้อเรื่องนี้ เพราะคิดว่ามันต้องมีความคืบหน้าได้สั่งการให้กองปราบจัดการ “
เมื่อถามว่าปีนี้เป็นปีของพระ หลังจากนี้จะมีพระรูปอื่นอีกหรือไม่ ข้อมูลที่มีการร้องเรียนเข้ามาขณะนี้มี 300-400 เรื่อง และเรื่องลักษณะคล้ายแบบนี้ก็มีอยู่เรากำลังตรวจสอบและจะมีการประชุมเร่งรัดต้องสรุปว่าเรื่องไหนจบและไปต่อได้ และเรื่องไหนควรทำแบบเร่งด่วน และคิดว่าน่าจะสึกพระได้อีกหลายรูป แต่อาจจะไม่ใช่ชั้นผู้ใหญ่ เราตรวจสอบทุกมิติ ยังไม่สามารถพูดได้ว่าใคร และจากที่เห็นมีหลายรูป
สุดท้าย เมื่อถามถึงประธานมูลนิธิที่มีนามสกุล พลมุข ตรงกับชื่อผู้ตายนั้น ทำไมถึงเข้ามามีบทบาทกับวัดได้ เรื่องการสอบสวน รู้เพียงแค่ว่ามีมูลนิธิเพื่อหาเงิน แต่รายละเอียดยังไม่ได้ลงลึก ขอให้พนักงานสอบสวนได้ทำงาน
