รองผบช.ท่องเที่ยว เดินสายสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวของไทยกับประชาคมต่างชาติ
วันที่ 27 สิงหาคม พล.ต.ต.พงษ์สยาม มีขันทอง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมเสวนา ASEAN-China Tourism Security and Safety Forum & Travel Facilitation & Tourism Statistics Harmonization Worshop ล้านช้าง-แม่โขง ระหว่างวันที่ 24 – 27 ส.ค.68 ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
การเสวนาครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวระหว่างประชาชนอาเซียน – จีน ล้านช้าง-แม่โขง ปี 2568 การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการประสานงานด้านสถิติการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ล้านช้าง-แม่โขง เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวร่วมกัน
ในการนี้ พล.ต.ต พงษ์สยาม ได้เป็นผู้แทน เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อความมั่นคงและความปลอดภัย
ด้านการท่องเที่ยว ความรับผิดชอบร่วมกัน โดยได้นำเสนอมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในมิติต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว การตอบคำถามของประชาคมอาเซียนในหลายๆมุมมอง
พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Thailand Tourist Police และ Tourist Safety Operation Center : TSOC สำหรับแจ้งเหตุของนักท่องเที่ยวสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยมี รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศเมียนมา H.E.Mr.Jeng Phang Naw Tawng Union Minister Ministry of Sports and Youth Affairs and Ministry of Hotels and Tourism The Republic of the Union of Myanamar และเลขาศูนย์ล้านช้างแม่โขง H.E.Mr.Shi Zhongjun Secretary-Gerenal ASEAN-China Centre เป็นประธาน และมีผู้แทนของประเทศจีน, เมียนมา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, ฟิลิปินส์ และล้านช้าง-แม่โขง เข้าร่วมเสวนา ณ Sedona Hotel เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนและจีนต่อไป