เปิดบัญชีอาวุโสหลังบิ๊กเต่าโวยโยกย้ายไม่เป็นธรรม พบอยู่อันดับ 94
จากกรณีพล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมถึง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจและกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมกับการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี 2568
อ่านต่อ : บิ๊กเต่า ร่อนจม.ถึงภูมิธรรม รับเป็นหนังหน้าไฟ เรียกร้องที่ประชุมก.ตร. ทบทวนโผตำรวจ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเปิดเผยบัญชีอาวุโสของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พบว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ อยู่อันดับที่ 94