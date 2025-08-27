ตร.ล่อซื้อหนุ่มสาวลอบขายหมีขอ-นางอาย พร้อมทลายแหล่งรับจำนำปืน

ตร.ล่อซื้อ จับหนุ่มสาวลักลอบขายหมีขอ-นางอาย พร้อมทลายแหล่งรับจำนำปืนย่านฝั่นธนฯ
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ., พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ พ.ต.ท.วสุเทพ ใจอินทร์ พ.ต.ท.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง พ.ต.ท.ศตวรรษ คนชุม พ.ต.ท.ไพบูลย์ สอโส รอง ผกก.สายตรวจฯ พ.ต.ต.ณัฐดนัย บำรุงศรี สว.งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนหาข่าว งานสายตรวจ 2 กก.สายตรวจ บก.สปพ. สืบสวนหาข่าวจนกระทั่งทราบถึงข้อมูลผู้กระทำความผิดลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง และความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จับกุม น.ส.กัณฐิกา (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี นายชาตรี (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี พร้อมด้วยของกลาง หมีขอ จำนวน 1 ตัว นางอายหรือลิงลม จำนวน 1 ตัว โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง ธนบัตรไทย จำนวน 15,000 บาท จับกุม บริเวณอพาร์ทเมนท์แห่งหนึ่ง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ก่อนจับกุมในคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบทราบว่ามีผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตทางอินเตอร์เน็ต พบว่ามีการโฆษณาหรือประกาศจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองทางเฟซบุ๊กชื่อ “Chatree Kodkan” จากนั้นทำการสืบสวนล่อซื้อหมีขอ จำนวน 1 ตัว ในราคา 15,000 บาท และนัดส่งมอบนากที่อพาร์ทเมนท์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 68
ต่อมาเวลาประมาณ 11.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมร่วมกันออกเดินทางไปยังสถานที่นัดหมาย จนกระทั่งเวลาประมาณ 12.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจพบน.ส.กัณฐิกา (สงวนนามสกุล) ที่บริเวณใต้อาคารเอ จากนั้นน.ส.กัณฐิกา (สงวนนามสกุล) ยื่นส่งมอบลูกหมีขอที่ติดต่อสั่งซื้อไว้ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการล่อซื้อ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอเข้าตรวจสอบภายในห้องพักเพื่อตรวจสอบว่ายังมีสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสิ่งผิดกฎหมายอย่างอื่นซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักอีกหรือไม่ ผลการตรวจค้นพบลูกนางอายหรือลิงลมอีก 1 ตัว สอบถามผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับว่าลูกหมีขอและลูกนางอายหรือลิงลมทั้งหมดเป็นของตนเองจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งสองคนทราบว่า “ร่วมกันค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535” และนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน ส่งพนักงานสอบสวน สน.โคกคราม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อีกคดีจับกุมนายสุชาติ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี พร้อมด้วยของกลาง อาวุธปืนพกสั้น จำนวน 6 กระบอก เครื่องกระสุนปืน จำนวน 179 นัด จับกุมได้ที่บ้านหลังหนึ่ง แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลาประมาณ 09.20 น. ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สืบทราบว่าที่บ้านหลังดังกล่าว มีการรับจำนำอาวุธปืนไว้จำนวนมาก เจ้าหมายที่ตำรวจจึงนำหมายค้นศาลอาญาธนบุรีเข้าตรวจค้นพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอยู่ภายในบ้านพัก ตรวจสอบใบอนุญาตทะเบียนปืนแล้วเป็นของบุคคลอื่น สอบถามผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจำนำอาวุธปืนมาจากเพื่อนที่รู้จักกัน และเครื่องกระสุนปืนตนซื้อมาจากสนามยิงปืนที่ตนไปซ้อมยิงปืนมา เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทราบว่า “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” และนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน ส่งพนักงานสอบสวน สน.ราษฎร์บูรณะ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผช.ผบ.ตร. มอบนโยบายการปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เร่งรัดสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลักลอบค้าและครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ หรือจำนวนประชากรของสัตว์ป่านั้นมีแนวโน้มลดลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งกำหนดให้มีระดมกวาดล้างอาวุธปืน วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน และการจำหน่ายอาวุธปืนวัตถุระเบิดเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการก่ออาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับมีการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น นักเลงอันธพาลที่มีพฤติกรรมก่อความวุ่นวาย ชอบพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเป็นภัยต่อสังคม รวมถึงการจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน โดยผิดกฎหมายผ่านระบบออนไลน์และโซเซียลมีเดียต่างๆ