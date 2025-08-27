ด่วน! ภูมิธรรม ลุยเอง บุกจับบ่อนใหญ่กลางดอนเมือง รวบนักพนันกว่า 200 คน ของกลางอื้อ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง บุกบ่อนในซอยสรงประภา 1 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง นำกำลังบุกจับ
บ่อนดังกล่าว มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่น โดยมีประตูหลายชั้น มีการอำนวยความสะดวกนักเล่น มีแบ่งโซนจัดลานจอดให้ ตลอดจน จัดรถรับส่ง ห้องติดแอร์ มีน้ำและอาหารบริการ ภายในแยกเป็นหลายห้อง มีการพนันหลายประเภท อาทิ เสือมังกร กำถั่ว เปิดให้เล่นตั้งแต่ 10 โมง ถึง 6 โมงเช้าของอีกวัน มีการวางระบบอย่างชัดเจน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการนำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเดิม มาปรับเป็นบ่อนการพนัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้บุกยึด เซิร์ฟเวอร์ จำนวนมาก สามารถบุกจับนักเล่นพนันได้มากกว่า 200 ราย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากจับกุมนักพนันได้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.มหาดไทย รักษาการนายกฯ พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดมหาดไทย ได้รุกตรวจพื้นที่ดังกล่าว ตรวจพื้นที่จับกุมได้ด้วยตัวเอง
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้พบสมุดบัญชีบ่อนพนันดังกล่าว 16 บัญชี มีการบริหารจัดการเงินเข้าออกอย่างดี ซึ่งเจ้าหน้าที่จะขยายผลหาเจ้าของที่แท้จริงต่อไป