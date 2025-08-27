ผบช.น. จ่อเด้ง ผบก.น.2 – ผกก.ดอนเมือง หลัง มท.1 นำฝ่ายปกครอง จับบ่อนดอนเมือง

ผบช.น. จ่อเด้ง ผบก.น.2 – ผกก.ดอนเมือง หลังรักษาการนายก-ฝ่ายปกครอง จับบ่อนดอนเมือง
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม จากกรณี นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกรมการปกครอง ลงจับกุมบ่อนการพนันแอบลักลอบเปิดบริเวณถนนสรงประภา พื้นที่สน.ดอนเมืองนั้น พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการกวดขันจับกุมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ภายหลังจากการจับกุมมีการแอบเปิดลักลอบเล่นการพนันอยู่บ่อยครั้ง
อย่างไรก็ตาม การจับกุมครั้งนี้ มีผู้แอบลักลอบเล่นการพนันเป็นจำนวนมาก ทางบช.น. ได้เตรียมทำคำสั่งให้ พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 และพ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน. ดอนเมือง ช่วยราชการ ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศปก.น.) โดยขาดจากตำแหน่งไว้ก่อน
ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวยังไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งระดับพล.ต.ต.ขึ้นไป แต่เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พิจารณาข้อบกพร่องที่มีการปล่อยปละละเลยให้มีการแอบลักลอบเล่นการพนันลักษณะดังกล่าว