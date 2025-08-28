อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

หมอบี เครียด นอนคุกคืนแรก อลงกต เดินได้เองไม่ต้องใช้รถเข็น นอนหลับได้ตามปกติ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม จากกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อนุญาตให้ฝากขัง อดีตพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต ชื่อเล่น จอร์จ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ในข้อหา “เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด, เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิขอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต, ฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน” ภายหลัง “อดีตพระอลงกต” ไม่ยื่นประกัน ส่วน “หมอบี” ขอลุ้นยื่นประกัน แต่ศาลไม่ให้ประกัน ชี้โทษสูง เกรงจะหลบหนี มีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.- 7 ก.ย.นี้

นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า วานนี้ 27 ส.ค. เวลาประมาณ 17.30 น. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รับตัว ข.ช.อลงกต (พระอลงกต) คดีเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ๆ และ ข.ช.เสนสันน์ (หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ) คดีสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์ฯ จากศาลอาญาทุจริตฯ โดยตรวจร่างกายทั่วไปปกติ สำหรับทั้ง 2 ราย ให้ประวัติมีโรคประจำตัวและมียารับประทานประจำติดตัวมาด้วย ซึ่งเรือนจำอนุญาตให้ใช้ยาได้ โดยวันนี้ (28 ส.ค.) แพทย์ประจำเรือนจำเข้าตรวจอีกครั้ง และให้นำประวัติการรักษามาประกอบการรักษาต่อเนื่อง โดย ข.ช.อลงกต สามารถเดินได้เอง ไม่ต้องใช้รถเข็น ไม่ได้แสดงอาการเครียดให้เห็นมากนัก ส่วน ข.ช.เสนสันน์ ตรวจประเมินสุขภาพจิตพบความเครียดเล็กน้อย พูดคุยปกติ ไม่ได้ซึมหรือแยกตัว และไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ

นางกนกวรรณ เปิดเผยอีกว่า เรือนจำได้มีการแนะนำการปฏิบัติตนภายในเรือนจำสำหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ ทั้ง 2 รายให้ความร่วมมืออย่างดี หลังจากการตรวจแรกรับได้นำตัวไปแยกกักโรค 5 วัน ที่แดนกักโรค เมื่อครบกำหนดกักโรค จะนำเข้าประชุมคณะทำงานเพื่อจำแนกลักษณะผู้ต้องขังประจำเรือนจำ เพื่อพิจารณาแดนขังที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งเบื้องต้นน่าจะไม่นำตัวไปขังด้วยกัน

ส่วนอาหารที่เรือนจำจัดให้มื้อแรกเป็นเมนูแกงเผ็ดไก่ ปลาราดพริก ข้าวสวย ซึ่งสามารถรับประทานได้ปกติ ส่วนเรื่องการเยี่ยมนั้น ทนายความสามารถเยี่ยมได้วันนี้ (28 ส.ค.) ญาติสามารถเยี่ยมได้หลังจากการกักโรคครบ 5 วัน ในวันที่ 2 ก.ย.68

ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยและการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติติต่อผู้ต้องขัง มาตรฐานสากล และสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม เมื่อคืนที่ผ่านมา สามารถนอนหลับได้ โดยรวมทั้ง 2 ราย อยู่ระหว่างระหว่างการปรับตัว

ทั้งนี้ เมนูอาหาร 3 มื้อ วันนี้ (28 ส.ค.) อาหารมื้อเช้า แกงจืดวุ้นเส้น ไข่เจียว ใส่ผัก, อาหารมื้อกลางวัน ข้าวต้มเครื่องใส่หมู ผลไม้ และ อาหารมื้อเย็น แกงกะหรี่ไก่ใส่ผัก ผัดผักใส่ไก่