รองผบก.ป. เร่งสอบเส้นเงินพันล้าน-เช็ค 100 ล้าน เอี่ยวคดี อลงกต-หมอบี ขยายผลโยง 30 คน

รอง ผบก.ป. เผย ปปง.ตรวจสอบ ตรวจสอบเส้นเงินกว่าพันล้าน-เช็ค 100 ล้านบาท เอี่ยวคดีอดีตพระอลงกต-หมอบี ด้านตร.เร่งขยายผลโยงเครือข่าย 30 คน แนะผู้ถือทรัพย์แทนทิดจอร์จ รีบแสดงตน
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม (รอง ผบก.ป.) เปิดเผยของ นายอลงกต พูลมุข หรือ อดีตหลวงพ่ออลงกต และ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ 2 ผู้ต้องหาคดีทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ว่า วันนี้ยังไม่ได้คุยกับชุดสอบสวน และยังไม่มีการนัดประชุมกัน แต่จะเป็นการดูรายละเอียดในหลักฐานที่ไปตรวจค้นมา
ส่วนเส้นเงินกว่าพันล้านบาทที่เจ้าหน้าที่พบขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รวมถึงการตรวจสอบจากเอกสารจะต้องใช้ระยะเวลาซึ่งต้องตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างเช่น ประเด็นเรื่องการตรวจสอบเช็คหลายใบมูลรวมประมาณ 100 ล้านบาท ที่พบเจอในกุฏิของอดีตพระอลงกต
ส่วนประเด็นเรื่องจำนวนเงินส่วนมากที่พบเป็น “เงินสด” มากกว่าการทำธุรกรรมออนไลน์ ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่ามีความผิดปกติหรือไม่ หรือว่ามีข้อพิรุธอะไร แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในยุคนี้เป็นยุคที่โอนเงินได้ง่าย เหตุใดจึงมีการใช้เงินสด ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบว่าการใช้เงินสดมีความพยายามจงใจในการปกปิดได้หรือไม่
ส่วนประเด็นที่ว่า ระหว่างหมอบีและอดีตพระอลงกต ใครมีทรัพย์สินมากกว่ากัน เบื้องต้นพบว่าการตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ของอดีตหลวงพ่ออลงกตจะมีน้อยกว่าหน่อย เพราะทรัพย์สินส่วนใหญ่ ให้บุคคลใกล้ชิดถือครองแทน ส่วนตัวของหมอบีจริงๆ ก็มีไม่มากเท่าที่เห็นก็มีแค่บ้านแค่รถเท่านั้น
ส่วนเรื่องการอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปเพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เนื่องจากพบการกระจายของเส้นเงินเยอะ ต้องดูว่ามีทรัพย์สินที่ผิดปกติอยู่ที่ส่วนใด อยู่ที่ใคร ตอนนี้ต้องให้เวลาทางเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบก่อนเนื่องจากทรัพย์สินมีเป็นจำนวนมาก
ส่วนบุคคลที่ถือครองทรัพย์สินของวัด แทนอดีตพระอลงกต พ.ต.อ.เอนกกล่าวว่า บุคคลใดที่เกี่ยวข้องต้องรีบมาแสดงเจตนาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ ไม่ใช่มีครอบครองอยู่จนตำรวจตรวจเจอเองอันนี้ถือว่ามีพิรุธก็จะเกี่ยวข้องด้วยแน่นอน แต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้กำหนดระยะเวลา แต่ขอให้รีบแสดงตัว เพราะถ้ามาช้าก็จะบ่งชี้ถึงเจตนา ปิดบังซ่อนเร้น ส่วน 30 กว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเส้นเงินกว่าพันล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ส่วนประเด็นเรื่องที่อดีตนักร้องดังคนใกล้ชิดหมอบี ที่ออกมาว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เกินเลยกับหมอบี และจะดำเนินคดีกับผู้ที่ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวนั้น พ.ต.อ.เอนก ระบุว่า ประเด็นนี้ยังไม่ได้มีใครประสานเข้ามา