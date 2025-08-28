ลุ้นปล่อยตัว หมอเเอร์ 2 ก.ย.นี้ คดีค้ายาเสียสาว บช.ปส.ยังไม่ส่งสำนวน อัยการเหลือเวลา4วัน

ลุ้นปล่อยตัว หมอเเอร์ 2 ก.ย.นี้ คดีค้ายาเสียสาว บช.ปส.ยังไม่ส่งสำนวนให้อัยการ เหลือเวลา4วัน
จากกรณีคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บก.ปส.1 บช.ปส. ) ได้มีการดำเนินคดี เเละนำตัว พ.ต.อ.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือ หมอเเอร์ อายุ 46 ปี มายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญา ในความความผิดฐาน “สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุได้สมคบกันแล้ว
และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 ฟลูไนตราซีแพม โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน” อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 1,30 (2),94,127 วรรคแรก วรรคสอง 134,149 วรรคหนึ่ง (2) วรรคสอง (1) ,(2) และ 152 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
โดยมีพฤติการณ์ลักลอบนำวัตถุออกฤทธิ์ ออกนอกระบบและนำไปใช้ในทางที่ผิดของสถานพยาบาลลักษณะร่วมกันเป็นเครือข่าย แบ่งหน้าที่กันทำ ปิดบังอำพรางเพื่อหลีกเลี่ยง การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ โดยมี พ.ต.อ.หญิง อัญชุลี นายดุริยชัย น.ส.ณัฐพัชร์ นายปกรณ์ และนายอรชุน ร่วมกันทำเป็นขบวนการ
ซึ่งคดีนี้มีจับกุมตัวคั้งเเต่วันที่ 10 เม.ย. เเละยื่นฝากขังตั้งเเต่วันที่ 11 มิ.ย. เเละตัว พ.ต.อ.หญิง อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือ หมอเเอร์ ไม่ได้รับการประกันตัวอยู่ในเรือนจำ โดยจะครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้ายในวันที่ 2 ก.ย.2568 หากวันดังกล่าวพนักงานอัยการยังไม่ได้ยื่นฟ้องหมอเเอร์ต่อศาลอาญา ศาลจะหมดอำนาจคุมตัวเเละจะต้องปล่อยตัวหมอเเอร์ออกจากเรือนจำ
รายงานข่าวแจ้งว่า จากการตรวจสอบความคืบหน้าทางคดีพบว่ากระทั่งจนถึงเวลา 12.00 น.วันนี้ (28 ส.ค.) ทางพนักงานสอบสวน บช.ปส.ยังไม่มีการนำสำนวนมาส่งให้ทางพนักงานอัยการสำนักงานคดียาเสพติดพิจารณาทั้งที่เหลือเวลาให้อัยการพิจารณาสำนวนอีกไม่ถึง 4 วันทำการก็จะครบขัง หากไม่ทัน หมอเเอร์จะได้ปล่อยตัวไปออกจากเรือนจำ