ทนายเล่า ‘เลขาหมอบี’ เป็นคนมาฟ้องอลงกต เรื่องชู้สาว-ทุจริต เชื่อหึง อ้าง ‘หมอบีเปลี่ยนไป’

ทนายเกิดผล เผย ‘เลขาหมอบี’ เคยฟ้อง พระอลงกต ปมปัญหาชู้สาว เผยเคยเห็นนักร้อง-วงดนตรี-ดาราตลก มาพบหลวงพ่อ แถมมีขาประจำเป็นวงดนตรียุค 80-90
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่บริเวณริมฟุตปาธหน้ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความ ในฐานะอดีตทนายความวัดพระบาทน้ำพุ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการยื่นงบประมาณของมูลนิธิธรรมรักษ์ ปี 2567 ที่มีเงินส่วนต่างหายไป 3 ล้านบาท ว่า ตนเองเคยเป็นกรรมการช่วงปี 2564 แต่เรื่องงบประมาณของปี 2567 ตนเองไม่ทราบ เพราะไม่ได้มีหน้าที่เรื่องการทำบัญชีและไม่ได้เข้าประชุมงบประมาณ แต่มีช่วงที่ตนเองร่วมประชุมประมาณ ปี 2565 สมัยที่ไวยาวัจกรคนเก่าเป็นประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ด้วย ตอนนั้นมูลนิธิธรรมรักษ์ไม่มีรายได้ หรือรายได้น้อย เนื่องจากเป็นช่วงโควิด-19 อดีตพระอลงกตจึงได้บริจาคโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิธรรมรักษ์ประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเงินส่วนตัวของ อดีตพระอลงกต หรือเงินวัด แต่ก็เข้าใจว่าเป็นเงินวัด
ส่วนกรณีที่มีบุคคลหนึ่งเป็นทั้งกรรมการมูลนิธิธรรมรักษ์ และมีรายชื่อในคณะกรรมการของมูลนิธิอาทรประชานาถด้วยนั้น ตามกฎหมายสามารถทำได้เป็นแค่กรรมการ แต่ถ้าเป็นประธานไม่น่าจะเป็นคนเดียวกันได้
อย่างไรก็ตาม มูลนิธิธรรมรักษ์ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากวัดอยู่แล้วก็จริง แต่ก็เหมือนอาศัยความน่าเชื่อถือของอดีตพระอลงกต ดังนั้นถ้าคนหมดศรัทธากับอดีตพระอลงกตแล้ว มูลนิธิธรรมรักษ์ย่อมได้รับผลกระทบอย่างมาก ทำให้มูลนิธิไม่มีรายได้ และโครงการของมูลนิธิฯ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของอดีตพระอลงกตด้วย ดังนั้นถ้ามูลนิธิธรรมรักษ์ไปต่อไม่ได้จริงๆ ก็จะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิ คือต้องโอนทรัพย์สินให้กับวัดพระบาทน้ำพุ
นอกจากนี้ ทนายเกิดผล ยังบอกด้วยว่า เรื่องคนใกล้ชิดของหมอบี ที่แฉพฤติกรรมผิดปกติของหมอบี กับอดีตพระอลงกตนั้น หลังจากที่เริ่มมีข่าว “คนใกล้ชิด” ซึ่งเป็นเลขาของหมอบี คนนี้ก็ได้ติดต่อมาที่ตนเองและส่งข้อมูลให้ดู เพราะตนเองเป็นทนายของวัดในขณะนั้น โดยตนเองไม่ทราบว่าพวกเขามีความสนิทสนมกันขนาดไหน
แต่จากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตพระอลงกต และลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิด ก็มีความเชื่อว่าคนที่มาเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด เกิดจากความหึงหวงกัน โดยตอนแรกเขาก็ไม่ยอมบอกว่า หมอบีทำอะไรผิด บอกกับหลวงพ่อเพียงว่าตัวหมอบีเปลี่ยนไป แล้วก็พยายามฟ้องว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาว ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว จนกระทั่งหลังๆ เขาก็เอาหลักฐานมาให้ดู โดยไม่ได้บอกว่าหมอบีทุจริตตั้งแต่ตอนแรกๆ
ส่วนกรณีที่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(รอง ผบช.ก.) บอกว่า กำลังขยายผลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของวัดพระบาทน้ำพุประมาณ 30 คนนั้น ตนเผลยืนยันว่าตัวเองยังไม่ทราบเรื่องรายชื่อ แต่หากตนเองมีรายชื่อ หรือตำรวจต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ กับตนเองก็ยินดีให้ความร่วมมือ
อย่างไรก็ตาม คนที่ถือครองทรัพย์สินและเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของอดีตพระอลงกต ก็เป็นคนใกล้ชิดเสียส่วนใหญ่ แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมการมูลนิธิฯ ต่างๆ วนเวียนอยู่ในกลุ่มนี้ แต่จะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มดารา นักร้อง อินฟลูเอนเซอร์หรือไม่นั้น ตนเองไม่ทราบว่าเชื่อมโยงทางเส้นทางการเงินด้วยหรือไม่ แต่เคยได้ยินและเห็นว่ามีนักร้องเข้ามาพบอดีตพระอลงกตบ่อยๆ ก็มีทั้งนักร้องเดี่ยวและเป็นวง มีหลายวงมาเป็นจิตอาสาหรือและที่ตนเองเห็นมาประจำเป็นวงดนตรียุค 80-90 ส่วนดาราตลกตนเองก็เห็นมาพบอดีตพระอลงกต เช่นกัน แต่ทราบว่าเป็นลูกศิษย์ จะเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินหรือไม่ ตนเองไม่ทราบ