เริ่มแล้ว! บิ๊กอ้วน นั่งหัวโต๊ะ ถก ก.ตร. แต่งตั้งโผนายพลตำรวจ 136 ตำแหน่ง
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.).ครั้งที่ 7/2568 วาระระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 6/2568 วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เรื่องที่ 1 รายงานการดำเนินการของ อ.กตร สืบสวนสอบสวน ที่ ก.ตร. มอบหมายให้ทำการแทนเรื่องที่ 2 รายงานผลตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ 5/2568 เรื่องที่ 3 ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร. วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่องที่ 1 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เรื่องที่ 2 การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการดำรวจ เรื่องที่ 3 การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 เม.ย.68 ) กรณีพิเศษ (นอกเหนือโควตาปกติ) ในโควตา กอ.รมน.ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนในระดับ ส.6 ขึ้นไป วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ สำหรับวาระที่ 4 การแต่งตั้ง มีตำแหน่งว่าง รอง ผบ.ตร. 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 7 ตำแหน่ง ผบช. 16 ตำแหน่ง รองผบช. 40 ตำแหน่ง และผบก. 71 ตำแหน่ง และจะมีการแต่งตั้งโยกสลับในระดับระนาบอีกจำนวนหนึ่ง
โดยก่อนกำหนดวันประชุม พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผบช.สง.ก.ตร. มีหนังสือแจ้งเวียน รอง ผบ.ตร. และก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ก.ตร.วันดังกล่าว ที่มีนายภูมิธรรม เป็นประธานการประชุม ก.ตร. เพื่อพิจารณารายชื่อระดับ รองผบ.ตร.จนถึง ผบก.ที่ผ่านการคณะกรรมการพจารณาแต่งตั้งหรือ “บอร์ดกลั่นกรอง”. โดยมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.เสนอชื่อเข้าที่ประชุม ก.ตร สำหรับการประชุม พิจารณารายชื่อระดับ รองผบ.ตร.จนถึง ผบก. การประชุมวันนี้ทางหน่วยเกี่ยวข้องนำรถตัดสัญญาณโทรศัพท์ อุปกรณ์การดักฟังมาติดตั้ง และไม่อนุญาติให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นบริเวณชั้น 2 โดยเด็ดขาด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังนายภูมิธรรม เดินทางมาถึงก็เข้าไปคุยกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ที่ห้องประชุมเล็ก ทั้งนี้ มีรายงานว่าวันที่ 4 กันยายน คณะกรรมาธิการตำรวจ เรียก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ และ พล.ต ท อาชยน ไกรทอง ผบช สกพ ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้ง