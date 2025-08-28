ดีเอสไอ ลุยจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ กลางกรุงย่านสำเพ็ง ยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้น

DSI ลุยจับสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า กลางกรุงย่านสำเพ็ง ยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหาย 20 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ภายใต้การอำนวยการของ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ ร้อยตำรวจเอก พลสัณห์ เทิดสงวน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยตำรวจโท ภลลภ เพ็ชรรุ่ง รองผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา นางสาวกฤษกร ธารีรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญา 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา และเจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกันนำหมายค้นของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
เข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายสินค้าประเภทกระเป๋า หมวก ผ้าพันคอ ถุงเท้า ละเมิดเครื่องหมายการค้าในร้านค้าย่านตลาดสำเพ็ง และอาคารพาณิชย์ (ที่เก็บสินค้า) อีก 2 แห่ง ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนของผู้เสียหายเข้าร่วมสังเกตการณ์ ผลการตรวจค้นพบสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าฯ หลากหลายยี่ห้อ โดยสามารถตรวจยึดสินค้า ของกลางได้มากกว่า 200,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายประมาณ 20 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ยึดสินค้าดังกล่าวและนำส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตรวจสอบและเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เตรียมขยายผลขบวนการลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศต่อไป และเตรียมขยายผลไปยังบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและปกป้องประชาชนมิให้ได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าปลอมยี่ห้อต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีสถานการณ์จัดอันดับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในระดับที่ดีขึ้น โดยการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังเป็นการทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โปรดแจ้งเบาะแสได้ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ)