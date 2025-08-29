เปิดสาเหตุประชุมก.ตร.ล่ม บิ๊กอ้วนสั่งเลื่อน มี 4 ปมร้องเรียน โยกย้ายไม่เป็นธรรม
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) หลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมา นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาการนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการข้ารากชารตำรวจ(ก.ตร.) โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ วาระการแต่งตั้งชั้นนายพล ตั้งแต่ รอง ผบ.ตร.-ผบก. ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)นั้น
มีรายงานว่าเหตุผลหลักๆ คือ เมื่อถึงวาระการแต่งตั้ง นายภูมิธรรม ในฐานะประธาน ก.ตร. ได้นำข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ของพล.ต.ต.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วย ผบ ตร , พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. , พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องร้องเรียนว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมรุ่น ผบ.ตร.และคนใกล้ชิด จนถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใส
จึงได้สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการของ ก.ตร. รับไปตรวจสอบก่อน จึงให้เลื่อนการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 31 สิงหาคม 68 เวลา 15.00 น. จากนั้นได้สั่งปิดประชุมทันที โดยไม่รับฟังคำทักท้วงของกรรมการ ก.ตร.
ยังมีรายงานว่า สาเหตุ คือ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.ไม่ยอมเสนอชื่อให้ พล.ต.ท.โสภณรัตน์ ขึ้นรับตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. หรือ จตช.และไม่สนองนโยบายเรื่องการแต่งตั้งตามที่ผู้มีอำนาจทางฝ่ายการเมืองต้องการ
ทั้งนี้การปฏิบัติของประธานที่ประชุมในครั้งนี้ ก็ถือได้ว่าปฏิบัติไปตามอำนาจที่มี แต่เหตุผลดังกล่าวนั้นถือว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ที่จะให้เลื่อนการประชุมและปิดการประชุมโดยไม่ฟังคำคัดค้านของกรรมการ ก.ตร. เลยเนื่องจากในรายละเอียดคำร้องเรียนของแต่ละคนก็อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่ ก.ตร.และคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งของ ตร. ก็สามารถพิจารณาได้ตามกฏหมายและ กฏ ก.ตร. เพื่อจะให้การแต่งตั้งดังกล่าวผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย