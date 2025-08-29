คุมตัว 176 นักพนันบ่อนป๋านวย ส่งฟ้องศาล ผบก.น.2 เล็งตั้งรางวัลนำจับเจ้าของบ่อน

คุมตัว 176 นักพนันบ่อนป๋านวย ส่งฟ้องศาล ผบก.น.2เร่งสอบเส้นทางการเงิน หากพบ 5 ล้าน ส่งปปง.ยึดทรัพย์ เล็งตั้งรางวัลนำจับ เจ้าของบ่อนย่านดอนเมือง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม พนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง ควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน จำนวน 176 คน ส่งฟ้องต่อศาลแขวงดอนเมือง หลังจากฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บุกทลายบ่อนอำนวย เกียรติดอนเมือง หรือบ่อนป๋านวย ในซอยสรงประภา 1 โดยการควบคุมตัวครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำบัสเอกชนจากจังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 คัน มารอรับนักพนัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาจำนวนมากไปยังศาลฯ
บรรยากาศระหว่างการนำตัวผู้ต้องหา มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลอย่างเข้มงวด ป้องกันเหตุวุ่นวาย หรือการหลบหนี ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกแยกควบคุมตัวขึ้นรถไปตามลำดับ
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถาม พลตำรวจตรี เจษฎา สวยสม ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 ถึงความคืบหน้าของคดี โดยระบุว่า หลังจากการจับกุมแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหา และเครือข่ายทั้งหมด หากพบว่ามีความเคลื่อนไหวของเงินจำนวนมากเกินกว่า 5 ล้านบาท จะเสนอเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เข้าดำเนินการอายัดทรัพย์สินทันที เพื่อป้องกันการโยกย้ายหรือซุกซ่อนทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิด
ในส่วนของเจ้าของบ่อนซึ่งถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 ระบุว่า ถึงแม้เจ้าตัวจะมีหมายจับติดตัวในคดีเก่าอยู่แล้วก็ตาม ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาออกประกาศสืบจับ พร้อมทั้งมีแนวทางที่จะตั้งเงินรางวัลสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จนนำไปสู่การจับกุมตัวเจ้าของบ่อนมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้จะเร่งรัดดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่เพียงแค่ดำเนินคดีกับนักพนันเท่านั้น แต่ยังขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลัง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนด้วย
อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวระบุว่า สำหรับบ่อนนายอำนวย เกียรติดอนเมือง หรือที่รู้จักกันในวงนักพนัน “ บ่อนป๋านวย ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดอนเมืองเคยมีการยื่นคำร้องขอหมายค้นสถานที่ดังกล่าว จำนวน 14 ครั้ง จับกุมนักพนันและของกลางได้ 5 ครั้ง ซึ่ง 2 ครั้งหลังสุดที่มีการจับกุมได้คือ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2567 จับกุมนักพนันรวม 141 ราย พร้อมของกลาง
และ เมื่อ 20 ก.พ.68 จับกุมนักพนันได้ 29 ราย พร้อมของกลาง ส่วนอีก 9 ครั้ง ได้เพียงอุปกรณ์การเล่นแต่ไม่พบนักพนัน และเมื่อวันที่ 26 ส.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขอหมายค้นจากศาลแขวงดอนเมือง แต่ศาลยกคำร้อง กระทั่งวันที่ 27 ส.ค. กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดอนเมือง ได้เข้าจับกุมตามที่ปร่กฎตามข่าว
จากการตรวจสอบประวัตินายอำนวย พบมีหมายจับของศาลแขวงดอนเมือง ในคดี เกี่ยวกับพรบ.การพนัน จำนวน 6 หมาย และหมายจับศาลอาญา จำนวน 1 หมายในความผิดฐาน ให้พักพิงบุคคลต่างด้าว , จัดให้มีการเล่นการพนันไพ่เสือมังกรและทำกิจกรรมมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ