ลือสะพัด! ปลด บิ๊กต่าย พ้น ผบ.ตร. ถูกกระแสหลายเรื่อง บ่อนพนัน-โยกย้าย ไม่เป็นธรรม

ลือสะพัด ปลด บิ๊กต่าย ถูกกระแสหลายเรื่อง บ่อนพนัน โยกย้าย ไม่เป็นธรรม
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) หลังจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 7/2568 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ วาระการแต่งตั้งชั้นนายพล ตั้งแต่ รอง ผบ.ตร.-ผบก. รวม 251 ตำแหน่ง เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา เมื่อการประชุมถึงวาระการแต่งตั้งนายภูมิธรรม
นำข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้ง พล.ต.ต.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วย ผบ ตร พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. แจ้งต่อที่ประชุม ว่ามีการร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งวาระครั้งนี้ และสั่งการให้ฝ่ายเลขานุการของ ก.ตร. รับไปตรวจสอบก่อน จึงแจ้งในที่ประชุมเลื่อนการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งวันที่ 31 ส.ค.68 เวลา 15.00 น. จากนั้นไสั่งปิดประชุมทันที่
ภายหลังข้ามคืนกระแสข่าวลือปล่อยออกมาว่านายภูมิธรรม เตรียมเรียก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.เข้าประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ้างว่ากรมการปกครองนำกำลังจับกุมบ่อนการพนัน ซอยสรงประภา ย่านดอนเมือง กทม.รวมถึงการร้องเรียนเรื่องการแต่งตั้งไม่เป็นธรรม และล่าสุด พ.ต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง ผกก.สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส ถูกคำสั่งมาช่วยราชการ ที่ศปก.ตร. ตามที่กระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืด
