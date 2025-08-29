จับโป๊ะ หนุ่มแต่งชุดกู้ภัยทุกวัน แต่ไม่ได้ทำงาน ที่แท้อำพรางตัว ตบตาจนท. หนีคดีบัญชีม้า

จับโป๊ะ! รวบดับเพลิงเก๊ หนีคดีบัญชีม้า แต่งชุดกู้ภัยทุกวัน จนชาวบ้านสงสัยสัย สารภาพใช้อำพรางตัว หวังตบตาเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการให้ พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ต.วรัท เสริมสุจริต สว.กก.2 บก.ป. ร่วมจับกุม นายกิตติศักดิ์ อายุ 39 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม ที่ 792/2568 ลงวันที่ 8 ส.ค.2568 ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยที่น่าจะเกิดความเสียหาย ได้บริเวณหน้าบริษัทแห่งหนึ่ง ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ทั้งนี้ ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสว่ามีชายรายหนึ่งพฤติกรรมน่าสงสัย มักแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัย สวมชุดนักดับเพลิงออกจากบ้านแทบทุกวัน แต่ไม่พบว่ามีการปฏิบัติงานจริง หรือสังกัดหน่วยงานกู้ภัยที่ใด หลังตรวจสอบจนพบมีหมายจับค้างเก่าอีก 2 คดี คือฉ้อโกงที่ จ.นครปฐม และศรีสะเกษ โดยทราบว่าผู้ต้องหาไปเปิดบัญชีธนาคารให้มิจฉาชีพใช้หลอกเหยื่อร่วมรีวิวสินค้า เป็นเหตุให้สูญเงินนับแสนบาท และยังเคยถูกจับคดีเสพยาเสพติดมาแล้วอีกด้วย ส่วนพฤติกรรมการแต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นก็น่าจะเพื่ออำพรางตัว จึงเข้าจับกุมดังกล่าว
สอบสวนนายกิตติศักดิ์ให้การรับสารภาพว่าการแต่งกายเป็นกู้ภัยนั้นมีเจตนาเพื่ออำพรางตัว ใช้หลีกเลี่ยงถูกตรวจค้น เพราะรู้ตัวดีว่ามีหมายจับอยู่หลายท้องที่ในคดีบัญชีม้า เหตุที่ทำไปก็เพราะตนมีปัญหาการเงิน จึงนำตัวส่ง สภ.ดอนตูม ดำเนินคดีต่อไป