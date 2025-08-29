รวบ 2 ผัวเมียวัยรุ่น ขโมยจยย. หลังก่อเหตุรุดทำบุญใส่บาตร หวังล้างบาป

สืบ หัวหมาก จับสองผัวเมีย ขโมยรถ หลังก่อเหตุออกมาทำบุญใส่บาตรเพื่อหวังลบล้างความผิด
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ สน.หัวหมาก พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก พ.ต.ท.บำเพ็ญ นามฉวีสว.สส.สน.หัวหมาก, ร.ต.อ.สุทธิพงษ์ ยานุพรม รอง สว.สส.สน.หัวหมาก, ร.ต.ท.จังโก้ ทองศรี, ร.ต.ต.กิติศักดิ์ ทาสีทอง รอง สว.(สส.)สน.หัวหมาก, ด.ต.ทักษ์พัทธพล มะลิพันธ์, จ.ส.ต.นราวิชญ์ ยอดวีระพงศ์, ส.ต.อ.ทศพล สุภาวงศ์,ส.ต.ท.ภัทรวัจน์ พรมวงศ์, ส.ต.ท.ณัฐพล ชุ่มชื่น ผบ.หมู่ (สส.)สน.หัวหมาก นำกำลังเข้าจับกุม นายณัฐพล อายุ 24 ปี และน.ส.ไซ อายุ 20 ปี สัญชาติลาว พร้อมของกลาง พร้อมด้วยของกลางรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า XMAX สีเทา หมายเลขทะเบียนกทม. จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 125 ไอ สีดำ-เทา หมายเลขทะเบียนฉะเชิงเทรา จำนวน 1 คัน
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 26 ส.ค 68 ได้มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความที่ สน.หัวหมาก ว่ารถของตนที่จอดที่ไว้ที่ทำงานใต้ตึก บริเวณซอยรามคำแหง 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.ที่จอดทิ้งไว้ได้หายไป จึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามหาตัวคนร้าย
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สน.หัวหมาก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาเส้นทางหลบหนีของคนร้าย ก่อนพบว่าเมื่อวันที่ 28 ส.ค.58 เวลา 03.30 น.พบผู้ก่อเหตุทั้ง 2 คน ทราบชื่อคือ นายณัฐพล อายุ 24 ปี และน.ส.ไซ อายุ 20 ปี สัญชาติลาว ได้ขี่จักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ 110 ไอ สีขาว-ดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ถีบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่น XMAX300
ที่ขโมยมาเข้ามาจอดบริเวณภายในปั๊มน้ำมันในซอยรามคำแหง 30 เพื่อทำการเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนสลับกับคันที่ใช้ในการก่อเหตุ ก่อนจะโทรว่าจ้างบริการรถรับ-ส่ง มารับรถเพื่อขนรถที่ขโมยมาให้ไปส่งใต้สะพานพระราม 7 เมื่อได้รถที่ขโมยมาส่งก็ทำการถีบรถที่ขโมยมาจากบางกรวยไทรน้อย ไปยัง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นบ้านพัก เอาไปเก็บไว้ก่อนจะออกมาทำบุญใส่บาตรเพื่อหวังลบล้างความผิดก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สน.หัวหมาก เข้าทำการจับกุมตัว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจร” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รอง ผบก.ป. จี้คนเอี่ยวเส้นเงินอลงกต รีบชี้แจง เร่งสอบพยานเอาผิดลอต2 จ่อเรียกสอบคนใกล้ชิด‘หมอบี’
- ทลายรถแฝด ยึด TOYOTA VELLFIRE 4 คัน ทะเบียน-เลขตัวถังเหมือนกัน เชื่อผู้ปลอมแปลงคนเดียวกัน
- บ่อนดอนเมืองพ่นพิษ ผบช.น.เด้งรูด ‘ผบก.น.2’ 5 เสือดอนเมือง เปิดชื่อรักษาการแทน
- มารี เบรินเนอร์ รับทราบเงื่อนไขคุมประพฤติ คดีเมาขับ บอส แฟนหนุ่ม เดินทางมาด้วย