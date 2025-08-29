ผบ.ตร. เมินข่าวลือถูกปลด เดินหน้าทำงานต่อ ท่ามกลางกระแส ปมโผตำรวจไม่ลงตัว

ผบ.ตร. เดินหน้าทำงานต่อ ท่ามกลางกระแสข่าวลือปลดปมโผตำรวจไม่ลงตัว
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่ามกลางกระแสการเมืองภายในองค์กรตำรวจ ที่โยงไปถึงข่าวลือการถูกสั่งให้ไปช่วยราชการ จากปัญหาโผแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ล่าสุด แหล่งข่าวใกล้ชิด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ยืนยันว่า ผบ.ตร.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ไม่ปล่อยให้ข่าวลือมาสั่นคลอนการทำงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ก้าวขึ้นมารับตำแหน่ง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เดินหน้าสนองนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติด ที่สามารถสกัดกั้นและทลายเครือข่ายรายใหญ่ต่อเนื่องหลายคดี ล่าสุดขับเคลื่อนปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด No Drugs No Dealers ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด เพื่อกวาดล้างผู้ค้ารายย่อยถือเป็นการตัดวงจรภัยร้ายแรงที่กัดกร่อนสังคมไทยมายาวนาน
อีกด้านหนึ่ง คือ การจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ ที่ถูกหยิบยกเป็นวาระแห่งชาติ ตำรวจภายใต้การนำของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ สามารถปิดกั้นเส้นทางอาชญากรรมออนไลน์จำนวนมาก ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่เผชิญการหลอกลวงบนโลกดิจิทัล
นอกจากงานด้านความมั่นคงแล้ว สิ่งที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การดูแลสวัสดิการตำรวจทั่วประเทศกว่า 2 แสนนาย ทั้งการผลักดันเพิ่มเงินตอบแทน การปรับปรุงบ้านพัก และการจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงให้ครอบครัวตำรวจในระยะยาว
แหล่งข่าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผลงานเหล่านี้ถูกมองว่าเป็น “หลักประกันทางการเมือง” ที่ทำให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ยังคงยืนหยัดในตำแหน่งได้ท่ามกลางแรงกดดัน เพราะสิ่งที่ตอบโจทย์สังคมได้ดีที่สุด ไม่ใช่ข่าวลือ แต่คือความจริงที่ปรากฏต่อสายตาประชาชน