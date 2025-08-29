มารี เบรินเนอร์ รับทราบเงื่อนไขคุมประพฤติ คดีเมาขับ บอส แฟนหนุ่ม เดินทางมาด้วย
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 ส.ค. ที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จากกรณีศาลแขวงพระนครเหนือ มีคำพิพากษา น.ส.มารี เบรินเนอร์ นักแสดงสาว ในความผิดฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ปรับเป็นพินัยชั้นพนักงานสอบสวน 1,000 บาท และฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 3 ครั้ง ทำงานบริการสังคม 12 ชั่วโมง และพักใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน โดยศาลมีคำพิพากษาวันที่ 25 ส.ค.68 ครบระยะเวลา 1 ปี วันที่ 25 ส.ค.69
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.มารี เดินทางมารับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติกับพนักงานคุมประพฤติ โดยผู้สื่อข่าวพยามยามสอบถาม น.ส.มารี ว่า วันนี้มาทำอะไรบ้าง มีการร่วมกิจกรรมสาธารณะในช่วงคุมประพฤติอย่างไรบ้าง มีความเครียดทางคดีหรือไม่ อยากขอโทษสังคมเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ น.ส.มารีไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดและสวมแมสก์เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกต ซึ่งมี นายอัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล หรือบอส แฟนหนุ่มเดินทางมาด้วย
นายธภัทร ศรวัชรเศวต พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รองโฆษกประจำกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในวันนี้ น.ส.มารีเดินทางมารับทราบเงื่อนไขการคุมประพฤติ พร้อมประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา เนื่องจากเป็นคดีเมาแล้วขับ และประเมินความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ำ โดยจะมีโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู รวมทั้งดูเกี่ยวกับความผิด ความร้ายแรง และความเหมาะสมของผู้ถูกคุมประพฤติว่าจะทำงานบริการสังคมในรูปแบบใด ส่วนการนัดหมายครั้งต่อไปจะต้องตรวจสอบเอกสารให้เสร็จเสียก่อน น.ส.มารีไม่มีอาการเครียดมากนักและยินดีร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาแล้วขับ
แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ถูกคุมประพฤติและฐานความผิด ส่วนการทำงานบริการสังคมแต่ละครั้งก็จะมีเงื่อนไข อาทิ บางกิจกรรมจะนับครั้งละ 6 ชั่วโมง แล้วแต่ละรูปแบบ เช่น การบริจาคโลหิตจะนับ 6 ชั่วโมง สำหรับการรายงานตัว น.ส.มารี จำนวน 3 ครั้ง เฉลี่ยประมาณ 4 เดือนครั้ง นอกจากนี้ กิจกรรมบริการทางสังคม สามารถติดตามทางเว็บไซต์กรมคุมประพฤติว่ามีอะไรบ้าง ที่ไหน อย่างไร
นายธภัทรกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีผิดเงื่อนไขหรือทำผิดซ้ำกรมคุมประพฤติ ทางเจ้าหน้าที่จะรายงานไปยังศาลก็อาจมีคำสั่งขยายเวลาในการคุมประพฤติ พร้อมกับเพิ่มเงื่อนไข หรือเพิกถอนการคุมประพฤติ และเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกแทน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล