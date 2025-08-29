ลูกจ้างแสบ! อ้างเป็นเจ้าของร้าน ฉกมือถือลูกค้ากว่า 20 เครื่อง เสียหายหลักแสน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ.พ.ต.ท.รัฐพร คงสุโข รอง ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ต.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ สว.กก.4 บก.ปอศ.เข้าจับกุม นายราชิต (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างและฉ้อโกง” ได้ที่บริเวณสถานีรถไฟราชบุรี จ.ราชบุรี
ทั้งนี้สืบเมื่อปี 2563 เจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองขอนแก่น ได้รับนายราชิตฯ ผู้ต้องหา เข้าทำงานเป็นช่างซ่อมที่ร้าน แต่หลังจากทำงานได้ไม่นานก็เริ่มผิดปกติ เช่น กล้องวงจรปิดในร้านไม่ทำงานบ่อยครั้ง หรือกล้องถูกหันไปทิศทางอื่น จนมาทราบจากลูกค้าว่า นายราชิตมักแอบอ้างตัวเองเป็นเจ้าของร้าน หลอกว่าจะนำโทรศัพท์ของลูกค้าไปส่งซ่อมที่ศูนย์ แต่เมื่อไปตรวจสอบกับศูนย์ซ่อม กลับไม่พบว่ามีการนำส่งมาจริง ๆ
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นายราชิตฉวยโอกาสลักเอาโทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่นำมาส่งซ่อม และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของใหม่ในร้าน รวมกว่า 20 เครื่อง มูลค่าหลายแสนบาทก่อนหลบหนีไป ผู้เสียหายจึงรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินคดี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าหลังก่อเหตุ นายราชิตนำโทรศัพท์ที่ขโมยมาไปตระเวนขายในจังหวัดขอนแก่น และย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ผู้ต้องหายังไปก่อเหตุฉ้อโกงอีกหลายครั้ง จนกระทั่งทราบเบาะแสว่าผู้ต้องหาหนีไปอยู่ที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ล่าสุดเดินทางมาทำงานรับจ้างขนผักอยู่ในพื้นที่อ.เมืองราชบุรี ก่อนจะตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ อ้างว่าเป็นความเข้าใจผิดระหว่างตนเองกับนายจ้าง ก่อนจะควบคุมตัวสภ.เมืองขอนแก่น ดำเนินคดีต่อไป