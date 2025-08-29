ศาลให้ประกัน ใบปอ วงเงิน 2 แสน คดี 112 ปมแชร์โพสต์เรื่องงบสถาบัน ไม่มีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม

ศาลให้ประกัน ใบปอ วงเงิน 2 แสน คดี 112 ปมแชร์โพสต์วิจารณ์งบสถาบัน ไม่มีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม
จากกรณีศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีดำ อ1691/2565 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 7 เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.ณัฐนิจ ดวงมุกสิทธิ์ หรือใบปอ และ น.ส.สุพิชฌาย์ ชัยลอม หรือเมนู แกนนำกลุ่มทะลุวัง ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(5)
กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 จำเลยทั้งสองได้หมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยการเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยการแชร์โพสต์ของเพจเฟซบุ๊ก “ทะลุวัง ThaluWang” ซึ่งมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์และข้อความวิจารณ์งบประมาณสถาบันกษัตริย์ในปี 2565
พิพากษาจำคุกจำเลยที่ 1 (น.ส.ณัฐนิ หรือใบปอ) กระทงละ 3 ปี รวม 2 กระทงเป็นจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ 6 ปี แต่จำเลยที่ 1 ให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เป็นนักศึกษา และทำความดีต่อสังคมด้วยการจะบริจาคอวัยวะ เป็นการบรรเทาผลร้าย จึงลดโทษให้ 1 ใน 3 เป็นจำคุกจำเลยที่ 1 กระทงละ 2 ปี คงจำคุกจำเลยที่ 1 เป็นเวลา 4 ปี ไม่รอลงอาญา ขณะที่ น.ส.สุพิชฌาย์ จำเลยที่ 2 หลบหนีระหว่างการพิจารณาคดี ศาลได้ออกหมายจับและปรับนายประกันก่อนหน้านี้แล้ว
ล่าสุดเมื่อเวลา 16.42 น. วันที่ 29 สิงหาคม ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว “ใบปอ” ระหว่างอุทธรณ์คดี ม.112 ด้วยวงเงิน 200,000 บาท ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนราษฎรประสงค์ และศาลไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆ เพิ่มเติม
ทำให้ในวันนี้ใบปอถูกปล่อยตัวจากห้องเวรชี้ และเดินทางกลับบ้านตามปกติ