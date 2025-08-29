ก.ตร. ลุยจัดโผนายพลต่อ ยันไม่เลื่อน นัดประชุมตามเดิม 31 ส.ค.นี้

ก.ตร. นัดประชุมต่อ 31 ส.ค.นี้ จัดโผนายพล รอข้อสรุปฝ่ายกฎหมาย
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) และนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานก.ตร. สั่งปิดการประชุมไป และมีการแจ้งกำหนดนัดในวันอาทิตย์ ที่ 31 ส.ค. เวลา 15.00 น. โดยในที่ประชุม ก.ตร. รับทราบกำหนดนัดดังกล่าวแล้ว ถือว่ากรรมการทุกคนรับทราบแล้ว ทั้งนี้ ตามกฎหมายวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง การประชุมก็ยังมีการเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ นี้
“การประชุมในวันอาทิตย์นี้เป็นวาระสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นมีวาระอยู่แล้ว ส่วนการจะขยายเวลาการแต่งตั้งระดับชั้นนายพลออกไปหรือจะดำเนินการอย่างไร ก็เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ อะไรที่อยู่ในอำนาจของผู้มีอำนาจท่านใดก็สามารถใช้อำนาจตามกรอบกฏหมาย
ส่วนใครจะมาเป็นประธานตอนนี้ขอตรวจสอบในข้อกฎหมายก่อน เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีคณะรัฐมนตรีรักษาการ ว่าขอบเขตในการปฎิบัติหน้าที่เป็นยังไง แต่เชื่อว่าทำหน้าที่ได้ปกติ เพราะเป็นการใช้อำนาจในทางปกครอง