ศาลสั่งปรับนักพนันบ่อนป๋านวย 1-2 พันบาท พร้อมคุก 4 เดือนคนต่างด้าว รอลงอาญา 1 ปี

ศาลแขวงดอนเมือง สั่งปรับนักพนันบ่อนป๋านวยถ้วนหน้า ด้านต่างด้าวโดนคุก 4 เดือน รอลงอาญา 1 ปี
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ศาลแขวงดอนเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีศาลแขวง 9 (แขวงดอนเมือง) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายพิไทย สมมิตร กับพวกนักเล่นพนัน เป็นจำเลยที่ 1-44 จำเลย ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน และเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพ พิพากษาลงโทษปรับจำเลยทั้ง 44 คน คนละ 2,000 บาท ไม่ลดโทษ
สำนวนที่สอง พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีศาลแขวง 9 (แขวงดอนเมือง) ได้แยกห้อง นายวชิระ ศรีปิ่นเป้า กับพวกนักพนัน เป็นจำเลยที่ 1-117 คน ฐานลักลอบเล่นการพนัน (ไฮโล) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาปรับคนละ 2,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับคนละ 1,000 บาท
และสำนวนสุดท้าย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีศาลแขวง 9 (แขวงดอนเมือง) เป็นโจทก์ ฟ้อง น.ส.ดิษยา พัฒน์ทวีกิจ กับพวก เป็นจำเลยที่ 1-19 ฐานลักลอบเล่นการพนัน (กำถั่ว) และจำเลยที่ 19 เป็นคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยรับสารภาพ พิพากษาว่า ลงโทษปรับคนละ 2,000 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับคนละ 1,000 บาท สำนวนจำเลยที่ 19 ลงโทษจำคุก 4 เดือน ปรับ 7,000 บาท โทษจำคุกรอลงอาญา 1 ปี