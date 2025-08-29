รวบครูสอนภาษาชาวมะกัน ทำอนาจารเด็กในห้องเรียน ตร.สั่งถอนวีซ่าทันที

รวบครูสอนภาษาชาวมะกัน ทำอนาจารเด็กในห้องเรียน ยังปากแข็งให้การปฏิเสธ ตร.ยันมีหลักฐานมัดตัวชัด พร้อมสั่งเพิกถอนวีซ่าทันที
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ตำรวจชุดสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี นำกำลังเข้าจับกุม นาย มาจิต สัญชาติอินเดียอเมริกัน อายุ 59 ปี ในข้อหากระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี โดยใช้กำลังประทุษร้าย และข่มขืนใจผู้อื่น
โดยคดีนี้เกิดขึ้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2567 ถึงเดือนสิงหาคม 2568 นายมาจิต เป็นครูสอนภาษาอยู่ที่สถาบันสอนภาษาแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้เสียหายเป็นลูกศิษย์ของนายมาจิต และถูกกระทำอนาจารบ่อยครั้ง บางครั้งผู้ต้องหายังใช้กำลังบังคับข่มขู่ผู้เสียหาย นอกจากนี้ ยังขู่ว่าหากนำเรื่องไปฟ้องคนอื่นจะมาฆ่าผู้เสียหาย ด้วยความกลัวผู้เสียหายจึงแจ้งเรื่องนี้กับมารดา และเกิดการแจ้งความดังกล่าว กระทั่งศาลจังหวัดสุพรรณบุรีออกหมายจับ ชุดสืบสวนตมจังหวัดสุพรรณบุรีจึงนำกำลัง เข้าไปจับกุมนายมาจิตภายในสถาบันสอนภาษาดังกล่าว
ด้าน พันตำรวจโท พีรพัฒน์ คล้ายคลึง สารวัตร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า เบื้องต้นตำรวจได้สอบปากคำนายมาจิตแต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้ก็ทำอนาจารแก่ผู้เสียหาย แต่คดีนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้องเรียนที่ผู้ต้องหากำลังสอนผู้เสียหาย ได้เข้าไปจับตามร่างกาย แต่ผู้เสียหายทั้งที่ไม่ได้ยินยอม ผู้ต้องหาจึงใช้สิ่งของขว้างใส่และเดินออกจากห้องไป ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นต่อหน้าลูกศิษย์คนอื่นๆ ของผู้ต้องหา
ทั้งนี้ ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาว่าเคยก่อเหตุกระทำอนาจารในพื้นที่อื่นๆ อีกหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบประวัติไปยังประเทศต้นทางของผู้ต้องหาว่าเคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่ ก่อนส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุพรรณบุรีดำเนินการตามกฎหมาย และดำเนินการเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักร เนื่องจาก มีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อสังคมต่อไป