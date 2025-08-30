รอง ผบก.ป. เผยสมปองมอบหลักฐานกู้ 13 ล้าน ตร.เจออดีตพระอลงกตใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

รอง ผบก.ป. เผย “อดีตพระมหาสมปอง” เข้าพบตำรวจ เชื่อเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจ ปมยืมเงิน “ทิจจอร์จ” 13 ล้านบาท ขณะที่ตำรวจได้ข้อมูลสำคัญของอดีตหลวงพ่อ พบฟุ่มเฟือยหลายล้านบาท
จากกรณี นายสมปอง นครไธสง หรือ อดีตพระมหาสมปอง ออกมายอมรับว่า ได้ขอยืมเงินของ ทิดจอร์จ หรืออดีตพระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นจำนวนเงิน 13 ล้านบาท และได้ทยอยคืนเงินที่ยืมมาไปแล้วประมาณ 5.5 ล้านบาท โดยอ้างว่าเงินที่ยืมมานั้นเป็นเงินส่วนตัวของอดีตพระอลงกต จนเมื่อวันที่วันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา นายสมปองได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟสบุ๊ก ว่า “วันนี้ผมและทนายเก่ง วิษรุษ มณีรัตน์ น้องชายของผม ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวน ที่กองบังคับการปราบปราม และได้นำพยานหลักฐานทั้งหมด สลิปการโอนทุกแผ่น ทุกยอด มอบให้กับพนักงานสอบสวน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของผม จากนี้ก็เป็นขั้นตอนของกฎหมาย และผมพร้อมจะให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนทุกกรณี”
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม (รอง ผบก.ป.) กล่าวถึงกรณีที่นายสมปองเข้าพบพนักงานสอบสวน ว่า กรณีกรณีดังกล่าวทางตนยังไม่ได้รับรายงาน แต่เชื่อว่าการที่นายสมปอง มาพบตำรวจคงจะมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า การยืมเงินหลักสิบล้านจากอดีตพระอลงกตไปนั้น ไม่ได้เป็นความผิดอย่างใด เพราะไม่รู้ที่มาที่ไปของเงิน นั้นเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะต้องนำหลักฐานที่มีมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงกัน
ส่วนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในคดี ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลสำคัญมาแล้ว โดยทราบว่า อดีตพระอลงกตมีการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไปเป็นหลายล้าน และกระจายไปยังบุคคลอื่นอีกมากมาย ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทยอยเร่งตรวจสอบเส้นเงินอย่างละเอียด ส่วนพวกบรรดามูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของลำดับขั้นตอนต่อไป ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มี หากหลักฐานบ่งชี้ว่ามีความผิดจริง ก็จะต้องดำเนินไปตามขั้นตอนกฎหมาย