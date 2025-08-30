ตำรวจจับ 7 วัยรุ่น กทม.-อุตรดิตถ์ เปิดเว็บพนัน ตระเวนกดเงินส่งนายทุน เงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้าน/ปี
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตน์ ผบก.สอท.2 พล.ต.ต.ศุภกร ผิวอ่อน ผลก.สอท.5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงจับกุม เครือข่ายวัยรุ่นอุตรดิตถ์ เปิดเว็บพนันพบเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านต่อปี พร้อมยึดทรัพย์สินกว่า 1 ล้านบาท
พล.ต.ท.ไตรรงค์เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้ได้รับข้อมูลมาจากสายตรวจตำรวจไซเบอร์ และได้รับร้องเรียนจากประชาชน ขอให้ตรวจสอบเว็บไซต์การพนันหวยฟ้า ที่พบว่ามีพฤติการณ์มอมเมาประชาชน จึงได้เฝ้าติดตาม สามารถรวบรวมหลักฐานขอหมายค้นศาลอาญาพระโขนง เข้าตรวจค้น ห้องพักต้องสงสัยแห่งหนึ่งในอพาร์ตเมนต์ย่านอ่อนนุช 25 เขตสวนหลวง พบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมุดบัญชีธนาคาร และเสื้อผ้าของผู้ที่พักอาศัย
จากนั้นชุดสืบสวนได้ขยายต่อ จนรวบรวมหลักฐานขอหมายจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง 11 หมายจับ และสามารถติดตามจับกุมได้แล้ว 7 คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอุตรดิตถ์ ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต, สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ส่วนอีก 4 คน อยู่ระหว่างสืบสวนติดตามจับกุม
เบื่องต้นผลการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า ถูกสั่งให้ไปตระเวนถอนเงินสดออกจากตู้กดเงินสด หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปให้กับระดับผู้สั่งการ แต่ผู้ต้องหาอ้างว่ายังไม่เคยพบตัวจริง เนื่องจากติดต่อกันผ่านแอพพลิเคชั่นเทเลแกรม จึงอยู่ระหว่างเร่งขยายผลติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด