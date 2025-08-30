ตำรวจจับผัวเมีย จ้างคนเปิดบัญชี ก่อนนำไปขายต่อเอากำไร พบบางเล่มเงินหมุนเวียนกว่า 5 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวตำรวจไซเบอร์รวบคู่ผัวเมียหัวการค้า จ้างคนเปิดบัญชีม้าขายต่อฟันกำไร พบบางสมุดบัญชีมีเงินหมุนเวียนกว่า 5 ล้านบาท
พล.ต.ท.ไตรรงค์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนพบบุคคลพฤติการณ์รวบรวมคนไปเปิดบัญชีม้า เพื่อส่งให้กับเว็บพนันออนไลน์ โดยมีค่าจ้างเปิดบัญชีละ 2,500 บาท ภายหลังจากพิสูจน์ทราบว่า บุคคลที่รวมคนไปเปิดบัญชีเป็นคู่ชายหญิง พักอยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโดยประสานเจ้าของห้องเช่าเพื่อทำการขอตรวจค้นห้องพักดังกล่าวพบ น.ส.กชกร อายุ 35 ปี และนายเด่นชัย อายุ 36 ปี ชาวจังหวัดนครราชสีมา อยู่ภายในห้อง จากการตรวจค้น พบสมุดบัญชีธนาคาร 9 เล่ม และบัตร ATM มี 12 ใบ และยังพบหลักฐานการติดต่อซื้อขายบัญชีธนาคารกับกลุ่มลูกค้า โดยสมุดบัญชีบางเล่มมีเงินหมุนเวียนกว่า 5 ล้านบาท
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้รับสารภาพว่า ตนทั้ง 2 คน เป็นสามีภรรยากัน และขอกลางที่พบนั้น เป็นของคนที่จ้างเปิดบัญชีธนาคาร โดยเริ่มต้นจากการรู้จักกับกลุ่มซื้อขายบัญชีธนาคาร ใน Facebook ซึ่งมีสมาชิกกว่า 5,500 คน ก่อนจะติดต่อหาคนยอมมาเปิดบัญชีธนาคารให้ โดยตกลงค่าจ้างเปิดบัญชี 2,500 บาทต่อบัญชี จากนั้นได้นำไปขายต่อในราคา 3,000-4,000 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ ให้มีการซื้อขายให้เช่า บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์