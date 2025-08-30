ชาวเมียนมา อัดแน่นเต็มกระบะตู้ทึบ กว่า 52 คน เดินเท้าจากย่างกุ้ง หวังผ่านไทย ไปทำงานมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 30 ส.ค.68 พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ พร้อม นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ระบุว่า ในช่วงนี้ได้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่ตลอด ทางเจ้าที่ทหารได้สนธิกำลังตำรวจและฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจตราอย่างเข้มงวดในทุกวัน โดยล่าสุดทางชุดปฏิบัติการข่าวในพื้นที่ ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว (เมียนมา) หลบหนีข้ามแดน โดยผิดกฎหมายมาในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อที่จะเข้ามาทำงานยังพื้นที่ตอนในของประเทศไทย
ทางผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ จึงสั่งการไปยัง พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า จัดกำลังพลร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 (ตชด.135) พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ และสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ
กระทั่งเวลา 02.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณใกล้เคียงกับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สังเกตพบรถรถยนต์กระบะตู้ทึบ ลักษณะคล้ายบรรทุกสิ่งของหนัก จึงเรียกให้หยุดรถและเข้าทำการตรวจสอบ
โดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าทำการตรวจสอบนั้น รถยนต์กระบะคันดังกล่าว ได้เร่งเครื่องยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งติดตามไปจนกระทั่งพบรถยนต์คันดังกล่าวจอดทิ้งอยู่บริเวณ บ้านปรังกาสี ม.3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จึงได้เข้าทำการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ และภายในรถยนต์อย่างละเอียด พบบุคคลต่างดาวผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา จำนวน 52 ราย (ชาย 37 ราย, หญิง 15 ราย) เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้ทั้งหมด
จากการสอบสวนผ่านล่าม (เมียนมา) ทราบว่า ผู้ต้องหาทั้งหมด เดินเท้าจาก จ.ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ อ.สังขละบุรี หลังจากนั้นใช้เส้นทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ หลบเลี่ยงจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ต่อมามีชายไม่ทราบชื่อขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าวมารับพวกตน เข้าสู่พื้นที่ตอนในต่อไป โดยทั้งหมดสารภาพว่าต้องการลักลอบหลบหนีเข้าไปทำงานยัง จ.ชลบุรี และบางส่วนจะเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะจ่ายค่าจ้างให้กับนายหน้าจำนวนคนละ 15,000 บาท – 40,000 บาท เมื่อถึงปลายทาง แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ก่อน
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลางรถยนต์กระบะ ส่ง สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และประสานเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป