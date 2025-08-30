บิ๊กต่าย ยังแข็ง ยืนโผนายพลตำรวจตามเดิม แม้มีเรื่องร้องเรียน 4 ประเด็น
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผบช.สง.ก.ตร.) กล่าวว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) โดยมีวาระการแต่งตั้งชั้นนายพล ตั้งแต่ รอง ผบ.ตร.-ผบก. ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) จำนวน 251 รายชื่อ ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 15.00 น.
พล.ต.อ.วินัย ทองสอง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวว่า ที่ประชุมก.ตร.จะพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายตามที่คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับตร. หรือ “บอร์ดกลั่นกรอง” ที่มีพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. เสนอมา ถ้านายตำรวจคนใดไม่ได้เสนอมาในบัญชี ที่ประชุมก.ตร.ไม่สามารถพิจารณาได้ แต่ที่ประชุมสอบถามได้ว่า ทำไมถึงไม่เสนอนายตำรวจคนดังกล่าว มีเหตุผลอย่างไร
ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่มีข่าวว่ามี 4 กรณีคือ พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผบ.ตร , พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. , พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รองผบช.ตชด. และ พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ที่นายภูมิธรรมให้ผบ.ตร.กลับไปทบทวนเพราะมีเรื่องร้องเรียน หาว่าการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม ที่ประชุมจะพิจารณาหรือไม่ พล.ต.อ.วินัยกล่าวว่า เมื่อมีการท้วงติง คณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับตร. ต้องรับกลับไปพิจารณา แต่ถ้ามารายชื่อเดิมไม่ได้มีการแก้ไข ยืนยันเหตุผลเดิม ก็ต้องมีการลงมติกัน
รายงานข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เข้ามาประชุมด่วนเพื่อนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นสภาพ และรายละเอียดข้อกฏหมายในคำสั่งมาพิจารณาหาข้อยุติเกี่ยวกับการประชุม ก.ตร.วันที่ 31 สิงหาคม ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ฝ่ายกฏหมายชี้แจงว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 169 ระบุว่า “ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรีใหม่ ข้อจำกัดของรัฐบาลรักษาการ รัฐบาลที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว จะไม่มีอำนาจเต็มในบางเรื่อง เช่น ไม่สามารถออกนโยบายใหม่ที่มีผลผูกพันในระยะยาว ไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงโดยไม่มีเหตุจำเป็น ไม่ควรใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมาก ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น” เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในกรณียุบสภาและการแต่งตั้งที่ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น มิได้มีข้อห้ามการแต่งตั้งตามกฎหมายตำรวจและการแต่งตั้งข้าราชการทหาร โดยสภากลาโหมแต่อย่างใด ส่วนประเด็นข้อกฏหมายนายภูมิธรรม เป็นประธานการประชุม ก.ตร.ชี้แจงว่าสามารถกระทำได้ อย่างไรก็ตามถ้านายภูมิธรรมไม่เดินทางมา ผบ.ตร.ทำหน้าที่ประธานประชุม ก.ตร.พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย รอง ผบ.ตร.-ผบก.ได้ โดยชอบตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ข่าวแจ้งว่า สำหรับการประชุมก.ตร.เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่การประชุมล่ม เนื่องจากนายภูมิธรรมสั่งให้เลื่อนการประชุมเนื่องจาก มีเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องนั้น โดยมี 4 นายพล ตามที่เป็นข่าวนั้น ปรากฎว่า ทางบอร์ดกลั่นกรองไม่ได้มีการประชุมทบทวนใหม่ ได้เสนอบัญชีแต่งตั้งรายชื่อเดิมให้ที่ประชุมก.ตร.วันที่ 31 สิงหาคมพิจารณา โดยบัญชีเดิมนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของบอร์ดกลั่นกรอง ซึ่งเป็นรายชื่อที่บัญชีคัดเลือกเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ามาตาม กฎก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565 ซึ่ง รองผบ.ตร. ทั้งหมด และจเรตำรวจแห่งชาติ ได้ลงชื่อรับรองรายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองนำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุม ก.ตร. หากระหว่างประชุม มีก.ตร.คนใดหรือก.ตร.ส่วนมากเห็นว่าบุคคลในบางตำแหน่งไม่เหมาะสมเห็นว่าจะต้องแก้ไขเปลี่ยนตัว ต้องนำกลับไปเข้าบอร์ดกลั่นกรองที่ผบ.ตร.เป็นประธาน เพื่อทำบัญชีผู้เหมาะสมเป็นการเฉพาะรายใหม่ แล้วนำกลับมาเข้าที่ประชุม ก.ตร.เพื่อพิจารณามีมติให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดวันที่ 31 สิงหาคม
ข่าวแจ้งว่า สำหรับผู้ช่วยผบ.ตร. ขึ้นรองผบ.ตร. เป็นอำนาจผบ.ตร.เสนอชื่อต่อที่ประชุมก.ตร. ทั้งนี้เมื่อเสนอรายชื่อพล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผบ.ตร. ขึ้นรองผบ.ตร. แล้วข้ามรายชื่อ พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผช.ผบ.ตร.ที่อาวุโสอันดับ2ไป แล้วไปเสนอชื่อพล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ อาวุโสอันดับ 3 ขึ้นเป็นจเรตำรวจแห่งชาติ เลย ฉะนั้น ที่ประชุมก.ตร. อาจมีก.ตร. บางคนต้องการทราบเหตุผลการเสนอชื่อพล.ต.ท.อิทธิพล เนื่องจากพล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ได้ร้องขอความเป็นธรรมก.ตร.ทุกคน ดังนั้นหากก.ตร.รายหนึ่งรายใดหยิบยกขึ้นมาสอบถามได้เลย ซึ่งผบ.ตร.ต้องชี้แจงที่ประชุม ถ้ามีก.ตร.อภิปรายไม่เห็นด้วยก็ต้องลงมติกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าบอร์ดส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ ได้เลื่อนขึ้นตำแหน่งรองผบ.ตร. ส่งผลให้บอร์ดกลั่นกรองต้องนำบัญชีกลับมาทำใหม่ เพราะกระทบต่อทุกระดับ อาจทำไม่ทันในวันเดียว ต้องขอมติที่ประชุมก.ตร.ให้ขยายเวลาออกไป
ทั้งนี้ ก.ตร. 16 คน ประกอบด้วย นายภูมิธรรม ประธานในที่ประชุม ผบ.ตร. , 5 รองผบ.ตร. ,จเรตำรวจแห่งชาติ , 6ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 , เลขาธิการก.พ.ร. และเลขาธิการก.พ. โดยในส่วนก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒินั้นจะมีเสียง 3 ส่วน1.สนับสนุนทางฝั่งการเมือง ,สนับสนุนบอร์ดเล็ก และเป็นกลาง ถ้ามีการลงมติกันเสียงฝั่งบิ๊กตำรวจจับมือก.ตร.ผู้ทรงคุณและ 2 เลขาก.พ.ร,ก.พ. น่าจะชนะฝ่ายการเมือง