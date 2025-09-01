ตาชั่งพันดาว

|ผู้เขียน
|พีระมิด
⦁…“ศรัทธาคือสิ่งที่ทำให้เรามีความหวัง แต่หากใช้มันผิดทาง มันอาจกลายเป็นเครื่องมือของความชั่วร้าย” ทะไล ลามะ
⦁…การประชุมพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายวาระนายพลประจำปี 2568 ที่เจอ “โรคเลื่อน” มาจากปลายสัปดาห์ด้วยเหตุความไม่ลงตัว และทำท่าจะวุ่นวาย ทำไปทำมา นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ตร. ปรากฏตัวที่สำนักปทุมวันตามกำหนด 28 สิงหาคม ปิดห้องถกลับกับ “บิ๊กต่าย” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. นาน 2 ชั่วโมงเศษ ก่อนลุกเข้าห้องประชุมศรียานนท์ คาดโผนายพลระดับรอง ผบ.ตร.ถึง ผบก. จำนวน 251 ตำแหน่ง ไม่ลงตัว แล้วใช้เวลานั่งหัวโต๊ะ ก.ตร. 38 นาที สั่งปิดประชุม ประธาน ก.ตร.สีหน้าเคร่งเครียด ลุกจากเก้าอี้ทันที ทำเอาคณะ ก.ตร.ไม่ทันตั้งตัว วงในกระซิบหลายเก้าอี้ทองไม่เป็นไปตามคาด ส่วนเก้าอี้ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด. รอลุ้นขยับถูกโยนกลับมาให้ ผบ.ตร.พิจารณาก่อนถกประชุมอีกครั้ง 31 ส.ค. เวลา 15.00 น.
⦁…ชนวนเร่งเร้ามาจาก “คลื่นใต้น้ำ” คนในยุทธจักรสีกากีเอง จริงหรือไม่กับกระแสปลดตัว ผบ.ตร. แวดวงในกรมปทุมวันยืนยันว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ไม่ปล่อยให้ข่าวลือมาสั่นคลอนการทำงาน บอกว่าตั้งแต่ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเดินหน้าสนองนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการกวาดล้างยาเสพติด No Drugs No Dealers ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด เพื่อกวาดล้างผู้ค้ารายย่อยถือเป็นการตัดวงจรภัยร้ายแรงที่กัดกร่อนสังคมไทยมายาวนาน อีกด้านหนึ่งการจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ ที่ถูกหยิบยกเป็นวาระแห่งชาติ และให้ความสำคัญการดูแลสวัสดิการตำรวจทั่วประเทศกว่า 2 แสนนาย ทั้งการผลักดันเพิ่มเงินตอบแทน ปรับปรุงบ้านพัก และการจัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงให้ครอบครัวตำรวจในระยะยาว ลั่นว่าผลงานที่ผ่านมาถูกมองว่าเป็น “หลักประกันทางการเมือง” ที่ทำให้ยังคงยืนหยัดในตำแหน่งได้ท่ามกลางแรงกดดัน เพราะสิ่งที่ตอบโจทย์สังคมได้ดีที่สุด ไม่ใช่ข่าวลือ แต่คือความจริงที่ปรากฏต่อสายตาประชาชน
⦁…สะเทือนการเมืองไทย ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “นายกฯอิ๊งค์” แพทองธาร ชินวัตร พ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรี หลังฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงปมคดีคลิปเสียงคุยกับ สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
⦁…เข้ากรุ ผบ.ตร. ตวัดปากกาให้ พ.ต.อ.อัสรี ต่วนเพ็ง ผกก.สภ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส เข้า ศปก.ตร. และให้ พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล รอง ผบก.ภ.จังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทน
⦁…นี่ก็ไม่รอด พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. เซ็นคำสั่งให้ พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.ดอนเมือง พร้อม 4 เสือ ช่วยราชการ ศปก.บช.น. หลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครองบุกจับบ่อนการพนันในซอยสรงประภา 1 เขตดอนเมือง กทม. ยึดของกลางเงินสด อุปกรณ์การเล่น และผู้ต้องหาอีก 176 ราย
⦁…ตามไม่ปล่อย พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 พ.ต.ท.สุริยะ พ่วงสมบัติ รอง ผกก.ฯ พ.ต.ท.ธงไทย ไพเราะ สว.กก.สืบสวน บก.ตม.1 แฝงตัวแกะรอย 4 วันตามจับยูเซฟ สัญชาติอาเซอร์ไบจาน ผู้ต้องหาขืนใจสาวไทย ขณะกบดานแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวย่านเสาชิงช้า ก่อนเจ้าตัวปฏิเสธให้การ “บิ๊กปู” พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. ลั่นเตรียมขึ้นบัญชี “แบล๊กลิสต์” หากรับโทษผิดจริงเนื่องจากเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้าม
⦁…จากใจ พ.ต.ท.นัฐพล ชมศิริ สวญ.ตม.จว.สมุทรสงคราม จัดตั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการตำรวจเพื่อให้เป็นสวัสดิการ ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ ตม.จว.สมุทรสงคราม เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงานแม้จะมีมูลค่าไม่มากแต่ก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน
⦁…ศรัทธาถูกแปรเป็นเงิน “หมอบี” เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล ทูตสื่อวิญญาณ กับ อลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ สะเทือนวงการศาสนาถูกตามจับปมยักยอกเงินผ่านมูลนิธิและวัดรวมมูลค่าหลายสิบล้านก่อนเข้าบัญชีส่วนตัว แม้ทั้งคู่อ้าง “ทำเพื่อศาสนา” แต่ภาพลักษณ์จากนักบุญและผู้เสียสละกลายเป็นผู้ต้องหาในสายตาสังคม “บิ๊กเต่า” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ คาดว่ามีเงินบริจาคเข้าสู่วัดพระบาทน้ำพุมากถึงหลักพันล้านบาท เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกิเลสและนำเงินไปใช้ในทางที่ผิด เตรียมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอดีตนักร้องสมาชิกวงดัง
⦁…ไม่เงียบ “จอนนี่” ยุทธพล ศรีสมพงษ์ อดีตฮีโร่โซเชียลควง จิราพร สีบุระ ภรรยา เข้าชี้แจงพนักงานสอบสวน บก.ปปป.ที่มาของเงินทุนในการสร้างรีสอร์ตบนที่ดินป่าไม้นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ก่อนนำสำนวนส่ง ป.ป.ช. พิจารณาดำเนินการตรวจสอบตามขบวนการ
⦁…เปิดศึก “บิ๊กแจง” พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร. ประธานคณะทำงานแถลงเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณีระหว่างตำรวจไทยและตำรวจมาเลเซีย ชิงถ้วย “รุจิรวงศ์” ครั้งที่ 36 วันที่ 4 กันยายน 2568 ที่สนามกีฬารักบี้ฟุตบอล โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับชมผ่านช่องทาง Facebook : Royal Thai Police Rugby Club ตั้งแต่ 15.00 น.เป็นต้นไป
⦁…เปลี่ยนตัว ฝั่งสภาทนายความก็พลิกเมื่อหน้าใหม่ไฟแรง ดร.ธนพล คงเจี้ยง เบียดชนะ 8,700 คะแนน อดีตนายกและตัวเต็งอย่าง ดร.วิเชียร ชุบไธสง 7,372 คะแนน ดร.ธนพลสัญญาณว่า “เจนใหม่” กำลังขยับเข้ามามีบทบาทแทนเจนเก่า
⦁…อีกมุม พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัจจุบันนั่งเก้าอี้รองนายกสมาคมตำรวจ ขับเคลื่อน “วัคซีนชีวิต” นำคณะลงพื้นที่เหนือ มอบถุงยังชีพ-เครื่องตัดหญ้า เสริมกำลังใจทหาร-ตำรวจท้องถิ่น กิจกรรมเล็กๆ ที่สะท้อนว่า ความดีไม่จำเป็นต้องใช้เงินพันล้าน แต่วัดได้จากการแบ่งปันเล็กน้อยในเวลาที่เหมาะสม…⦁