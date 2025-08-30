เปิดพฤติการณ์ ‘นวย’ เจ้าพ่อบ่อนดอนเมือง รอดมือตร. 20 ครั้ง ซ้ำติดภาพจนท.เย้ยท้ามาจับ

เปิดพฤติการณ์ ‘นวย’ เจ้าพ่อบ่อนดอนเมือง หนีรอดมือตร. 20 ครั้ง ติดภาพ ‘ตัวเหี้ย’ หน้าบ่อนท้ามาจับ
ถ้านวยยังไม่ถูกจับ บ่อนดอนเมืองก็ไม่มีวันตาย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. น.1 สั่งการ พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. ไล่ล่านวย ดอนเมือง หรือนายอำนวย เกียรติดอนเมือง บุกค้นคฤหาสกลางทุ่ง แหล่งกบดานของ “นวย เจ้าพ่อบ่อนดอนเมือง” หลังหายเข้ากลับเมฆไปกว่าครึ่งปี ถูกออกหมายจับตามหลัง 8 หมายจับพฤติกรรมไร้สำนึก ท้าทายระบบ เอารูปชุดจับกุมที่เคยจับไปสวมหัวตัวเงินตัวทอง แล้วติดไว้หน้าบ่อนให้ดูต่างหน้า
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. , พล.ต.อ.ธนาชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. , พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ,พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ,พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.อคฝ. พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. , พ.ต.ท.เอกศิษฐ์ วรกิตติ์ฐากรณ์ รอง ผกก.กก.สส.1 บก.สส.บช.น. , พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. ,ร.ต.อ.ศิวัช ยังอุ่น รอง สว.กก.สส.4 บก.สส.บช.น. และ ร.ต.อ.สจธรรมภณ ยอดใส รอง ผบ.ร้อย1 กก.คฝ.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกันจับกุมตัว
นายอำนวย เกียรติดอนเมือง หรือนวย อายุ 69 ปี ชาวต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ผู้ต้องหาตามหมายจับ 8 หมายจับ ดังนี้
1.หมายจับศาลอาญาที่ 785/2567 ลงวันที่ 5 พ.ย. 67 ข้อหา “ให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพักอาศัยซ่อนเร้นฯเพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม และรับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตและเป็นผู้จัดให้เล่นการพนันไพ่เสือมังกร พนันเอาทรัพย์สินกันฯ และทำกิจกรรมมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ”
2.หมายจับศาลแขวงดอนเมืองที่ 293/2567 ลงวันที่ 18 พ.ย. 67 ข้อหา “ร่วมกันกับพวกลักลอบเล่นการพนัน และเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน (ไฮโลว์) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันชุมนุม หรือทำกิจกรรม หรือการมั่วสุม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค”
3.หมายจับศาลแขวงดอนเมืองที่ 320/2567 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 67 ข้อหา “พ.ร.บ.การพนันฯ และ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน”
4.หมายจับศาลแขวงดอนเมืองที่ 321/2567 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 67 ข้อหา “พ.ร.บ.การพนันฯ และ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน”
5.หมายจับศาลแขวงดอนเมืองที่ 322/2567 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 67 ข้อหา “พ.ร.บ.การพนันฯ”
6.หมายจับศาลแขวงดอนเมืองที่ 323/2567 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 67 ข้อหา “พ.ร.บ.การพนันฯ”
7.หมายจับศาลแขวงดอนเมืองที่ 336/2567 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 67 ข้อหา “พ.ร.บ.การพนันฯ”
8.หมายจับศาลอาญาที่ 615/2568 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 68 ข้อหา “ให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพักอาศัยซ่อนเร้นฯเพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม และรับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตและเป็นผู้จัดให้เล่นการพนันไพ่เสือมังกร พนันเอาทรัพย์สินกันฯ และทำกิจกรรมมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ”
จับกุมตัวได้ที่ ร้านก๋วยเตี๋ยว ริมถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน และค้นคฤหาสน์สกลางทุ่งนา ต.ทับน้ำอ.บางปะหัน จ.อยุธยา
พฤติการณ์กล่าวคือ น.1 สั่งล่า “นวย เจ้าพ่อบ่อนดอนเมือง”หนีซุกคฤหาสกลางทุ่ง สืบเนื่องจากมหากาพย์ “บ่อนดอนเมือง” ขึ้นชื่อลือชาเรื่องความ “ดื้อด้าน” ไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมไปแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง ก็ยังลักลอบกลับมาเปิดบ่อนการพนันไม่เพียงเท่านั้นยังอัพเกรดช่องป้องกันเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ครั้ง ซึ่งเห็นได้จากภาพข่าวการเข้าจับกุมในแต่ละครั้งของเจ้าหน้าที่ ไม่ต่างกับการฝ่ากับดัก 18 อรหันต์ เรียกได้ว่าบ่อนนรกนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปวดหัวมาอย่างยาวนาน
จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 68 ที่ผ่านมา นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ยกทัพเจ้าหน้าที่กรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ บุกทะลวงรวบนักพนันได้จำนวนหลายร้อยชีวิต แต่กลับไร้เงา “นวย” เจ้าของบ่อนตัวแสบ โดยเจ้าตัวไม่เพียงแต่ดื้อด้านไม่เคารพกฎหมาย แต่ยังคอยยียวนกวนประสาทเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการเอารูปชุดจับกุมที่เคยจับไปสวมหัวตัวเงินตัวทอง แล้วติดไว้หน้าบ่อนให้ดูต่างหน้า ซึ่งในห้วงปลายปี 67 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้บุกทลายครั้งใหญ่กับบ่อนแห่งนี้และได้จับกุมตัวนายนวย ดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ทว่าเจ้าตัวกลับหนีการประกันตัวหายเข้ากลีบเมฆ จนถูกออกหมายจับตามหลังกว่า 8 หมายจับ เป็นเวลากว่าครึ่งปีที่คนในพื้นที่ไม่เห็น “นายนวย”
แต่ทว่าบ่อนดอนเมืองกลับยังฟื้นชีพชนิด “ฆ่าไม่ตาย” เพราะตราบใดที่นวยยังลอยชายอยู่ในสังคม บ่อนแห่งนี้ก็คงไม่มีวันตาย เพราะปัจจุบันมันใช้การสั่งการตัวแทนบริหารบ่อนอยู่เบื้องหลังอย่างลับๆ กระทั่ง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.ดำเนินการขั้นเด็ดขาด สั่งล่า “นวย” เชื้อร้ายตัวปัญหา ส่ง พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น.นำชุดสืบสวนแกะรอยจนพบว่านวยและจับกุมขณะทานก๊วยเตี๋ยว ริมถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน และค้นคฤหาสน์สกลางทุ่งนา ต.ทับน้ำอ.บางปะหัน จ.อยุธยา
ในชั้นจับกุม นายอำนวย เกียรติดอนเมืองหรือนวย ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา หลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวไปฝากขังไว้ที่ สน.ทุ่งสองห้องเพื่อรอส่งตัวให้กับศาลแขวงดอนเมืองในวันเปิดทำการต่อไป