เปิดโชห่วยบังหน้า! หลังร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ตร.บุกจับของกลางอื้อ ติดสินบน จนท.อีก
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เวลา 00.36 น. พ.ต.อ.สราวุธ นุชนารถ ผกก.สภ.บางละมุง สั่งการให้ พ.ต.ท.กรณ์พงษ์ สุขวิสิฏฐ์ รอง ผกก.สส.สภ.บางละมุง ร.ต.ท.ธงธวัช พลละคร รอง สว.สส.สภ.บางละมุง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางละมุง บุกไปจับร้านโชห่วยลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาคารพาณิชย์ ภายในซอยพรประภานิมิตร 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้ของกลางกว่า 600 ชิ้น แบ่งเป็นตัวสูบบุหรี่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หัวน้ำยา คอยล์สำหรับเผาไหม้ และน้ำยากลิ่นผลไม้อีกจำนวนมาก
สืบเนื่องมาจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามี บุคคลหัวใส เปิดร้านค้าโชห่วย บังหน้า แต่หลังร้านนั้นเปิดเป็นร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ หลังได้รับร้องเรียนจึงรายงานผู้บังคับบัญชา ก่อนวางแผนนำกำลังบุกเข้าไปตรวจสอบ พบว่าด้านหน้าร้านเปิดเป็นร้านโชห่วย จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่กำแพงติดโลโก้ร้าน ”ออเดริฟ“ เมื่อเดินเข้าไปตรวจด้านหลังร้าน พบเป็นห้องแอร์ มีตู้โชว์บุหรี่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เรียกได้ว่าครบวงจร ทั้งชุดตัวสูบ หัวน้ำยากลิ่นผลไม้ น้ำยากินผลไม้ และตัวสูบแล้วทิ้ง คอยล์สำหรับเผาไหม้ รวมแล้วมากกว่า 600 ชิ้น แขวนบนแผง และตั้งโชว์อยู่ภายในตู้กระจก
เจ้าหน้าที่จึงทำการควบคุมตัว น.ส.เอ (นามสมมุติ) ซึ่งรับเป็นเจ้าของร้าน พร้อมของกลางเป็นเงินสดที่จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้กว่า 20,000 บาท และบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด ไปตรวจนับอย่างละเอียดอีกครั้งที่ สภ.บางละมุง ซึ่งในระหว่างที่เจ้าหน้าที่จับกุมอยู่นั้น ยังมีบุคคลที่อยู่ภายในร้านพยายามจะขอเคลียร์ไกล่เกลี่ยให้จบเรื่อง แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิเสธ พร้อมแจ้งหากยังดื้อจะจับข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานเพิ่ม
ขณะที่ น.ส.เอ (นามสมมุติ) ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ทางร้านแอบเปิดขายบุหรี่ไฟฟ้ามานานกว่า 4 เดือน โดยก่อนหน้านี้เปิดร้านผลไม้ แต่เนื่องจากมีคนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก เกรงว่าจะตกเป็นที่ต้องสงสัย จึงเปลี่ยนเป็นร้านโชห่วย หวังตบตาเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่รอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุง จนกระทั่งถูกจับกุมได้ในขณะที่มีลูกค้าเข้ามาซื้อ พร้อมของกลางดังกล่าว
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม และควบคุมตัว น.ส.เอ (นามสมมุติ) และลูกน้องอีก 2 คน พร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางละมุง เพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
ข่าวยังรายงานอีกว่า ร้านออเดริฟนั้น เคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้ง แต่ก็ยังไม่เข็ดหลาบ ยังคงลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ก่อนหน้านี้นั้นทางรัฐบาลได้ออกนโยบายปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ทางร้านจึงปิดตัว แล้วย้ายสถานที่ เปิดเป็นร้านโชห่วยบังหน้า แต่ก็ไม่รอดการจับกุมในครั้งนี้