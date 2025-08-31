ตร.รวบตัวหนุ่มเมียนมาหื่น เมายาตระเวนลักกางเกงใน สูดดมสำเร็จความใคร่
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เวลา 02.50 น. ตามนโยบาย บช.ทท. พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ให้ทุกสถานีตำรวจท่องเที่ยวปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว สั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน จับกุม นายทัน (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา ริมถนนสาธารณะ ม.1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี พร้อมด้วยของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และกางเกงในจีสตริงสีเหลือง ที่บ้านท้องศาลา ม.1ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน
สอบถามนายทันสารภาพว่า ไม่มีหนังสือเดินทาง และขณะที่สอบถามพูดคุย นายทัน ได้แสดงท่าทีมีพิรุธ พูดจาวกไปวนมา ลักษณะคล้ายคนเสพยาเสพติด ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวนายทัน มายังหน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวได้ตรวจสอบข้อมูลของนายทัน ทราบว่าเคยถูกจับเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 มาแล้วในข้อกล่าวหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายทันยอมรับสารภาพว่า เพิ่งเสพยาบ้าไปเมื่อวันนี้ ซื้อมาจากเพื่อนชาวเมียนมา ไม่ทราบชื่อ ในราคาเม็ดละ 50 บาท 15 เม็ด เสพไปแล้ว 3 เม็ด โดยนายทันยอมรับว่า หลังจากที่ถูกจับเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ตนก็ยังคงเสพยาบ้าอยู่เรื่อยมา โดยเมื่อตนได้เสพยาบ้า ตนได้เกิดอารมณ์ทางเพศสูง จึงได้ตระเวณลักขโมยชุดชั้นในของชาวบ้านที่แขวนไว้ตามที่พัก ในพื้นที่บ้านท้องศาลา เพื่อนำไปสูดดมและสำเร็จความใคร่ ตนจะตระเวนนอนตามที่สาธารณะ ไม่มีบ้านพักเป็นหลักเป็นแหล่ง เนื่องจากตนได้หลบหนีเข้าเมือง และได้อาศัยการลักขโมยเพื่อหาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาให้นายทันทราบว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย, เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต