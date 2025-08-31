รวบโจรลักรองเท้า โบว์ แวนด้า ในบ้านพัก ย่านลาดพร้าว มูลค่ารวมเกือบ 2 หมื่น
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร และ พ.ต.ท.นิติธร ยศโชตวณิช รองผู้กำกับการสืบสวน สน.สุทธิสาร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา นางสาวกัลป์ชวิศา อิทธินิธิกานต์กุล ดารานักแสดงชื่อดัง (โบว์ แวนด้า) ได้เข้าแจ้งความกับ ร.ต.ท.เกรียงไกร หน่อธรรม รองสารวัตร (สอบสวน) สน.สุทธิสาร ว่า
เมื่อเวลาประมาณ 02.30 น. คนร้ายได้บุกเข้ามาในบ้านพัก ซอยลาดพร้าว 48 แยก 12 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. ก่อนจะขโมยรองเท้า 5 คู่ ที่วางไว้ในลานจอดรถไป ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปมีมูลค่ารวมกว่า 16,800 บาท
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า คนร้ายเป็นชาย 1 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha รุ่น Mio สีน้ำเงิน-ขาว เข้ามาจอดใกล้บ้าน ก่อนจะเปิดประตูรั้วเข้าไปหยิบรองเท้าแล้วขับหลบหนีไป
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถจับกุมตัว นายสมทรง (คนร้ายที่ก่อเหตุ) พร้อมของกลางเป็นรองเท้าหลายรายการได้แล้ว โดยจับกุมได้บริเวณริมถนนงามวงศ์วาน ช่วงซอยงามวงศ์วาน 21 ขณะกำลังจะออกไปก่อเหตุซ้ำ
จากการสอบถามเบื้องต้น นายสมทรง ให้การรับสารภาพว่า เป็นบุคคลก่อเหตุจริง ตามภาพจากกล้องวงจรปิด เนื่องจากเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำมา 1 เดือน ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับเข้าทำงาน จึงได้ลงมือก่อเหตุเพราะตนต้องหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่มีทรัพย์สินอื่นทีได้ขโมยไปมีเพียงแค่รองเท้า ซึ่งรองเท้าที่ขโมยมานั้นได้นำไปขายตามตลาดนัดต่างๆ โดยจะขายได้คู่ละประมาณไม่เกิน 500 บาท นอกจากนี้ ยังพบว่า จยย.ที่นำมาก่อเหตุ ได้มีการแจ้งหายไว้ที่ สน.ทุ่งสองห้อง เบื้องต้นได้ประสานเจ้าของ จยย.มาตรวจสอบ
ต่อมา นางสาวกัลป์ชวิศา อิทธินิธิกานต์กุล (โบว์ แวนด้า) ดารานักแสดงชื่อดัง เดินทางเข้ามาที่ สน.สุทธิสาร เพื่อมาตรวจสอบของกลางที่คนร้ายได้ขโมยไป พร้อม เปิดเผยว่า เมื่อวันเกิดเหตุน้องสาวได้มาบอกกับตนว่ารองเท้าหายไป 5 คู่ ตนจึงคิดว่าต้องโดนขโมยไปแน่เลย
เพราะตั้งแต่อยู่บ้านนี้มาไม่เคยมีเหตุแบบนี้ จึงได้ไปดูกล้องวงจรปิด พบเห็นตนร้ายได้เข้ามาก่อเหตุประมาณ 02.30 น.เนื่องจากวันนั้นบ้านไม่ได้ล๊อคประตู คนร้ายได้เข้ามาขับรถวนดู ก่อนเข้ามาขโมยรองเท้าเนื่องจากบ้านของตนได้วางรองเท้าไว้หน้าบ้านเยอะ
คนร้ายจึงได้เข้ามาก่อเหตุ จึงอยากฝากเตือนประชาชนทุกคนให้ล๊อคบ้าน เพราะสิ่งของทุกอย่างในบ้านมันมีค่า ถ้าวันนั้นน้องสาวล๊อคบ้านก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบวันนี้