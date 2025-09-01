สลด จยย.ถูกรถเมล์ทับเสียชีวิต ใกล้แยกอโศก-สุขุมวิท รถติดหนัก ท้ายแถวอยู่แยกพระราม9
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจJS100
07.57 น. อุบัติเหตุ ถนนอโศกมนตรี ช่วงใกล้แยกอโศก-สุขุมวิท จยย.โดนรถเมล์ทับเสียชีวิตชาย 1 ราย ยังไม่ทราบชื่อ พื้นที่ สน.ทองหล่อ
(Cr.สวนหลวง วันนี้)
ขณะที่เพจ “FM91 Trafficpro” รายงานว่า 07.45 น. ถนนอโศกมนตรี หน้าอาคารชิโนไทย ทาวเวอร์ มีอุบัติเหตุ รถประจำทาง ชนกับรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย รถติดหนักมาก ท้ายแถวสะสมอยู่ที่แยกพระราม 9 #รายงานจราจร #รถติด #อุบัติเหตุ #FM91
หากมีรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ADVERTISMENT