คุมตัว ป๋านวย ส่งศาลแขวงดอนเมือง สื่อถามจะเปิดบ่อนอีกไหมญาติสวนกลับไปถามคนเล่น

คุมตัว ป๋านวย ส่งศาลแขวงดอนเมือง สื่อถามจะเปิดบ่อนอีกไหม ญาติสวนกลับไปถามคนเล่น
เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 1 กันยายน พนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 191 ควบคุมตัว นายอำนวย เกียรติดอนเมือง หรือ “ป๋านวย” อายุ 69 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง และศาลอาญา รวม 8 หมาย ออกจากห้องขัง สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อนำตัวไปส่งศาลแขวงดอนเมือง กรณีไม่ไปรายงานตัวต่อศาลในชั้นอุธรณ์ ในความผิดคดี พ.ร.บ.การพนัน และให้ที่พักพิงบุคคลต่างด้าว ซึ่งระหว่างควบคุมตัวออกมา ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายอำนวย ว่า “จะกลับมาเปิดบ่อนอีกหรือไม่ “จะเลิกหรือไม่” แต่ในระหว่างนั้นญาติๆของป๋านวย ได้ก็ตะโกนแทรกขึ้นมาว่า “ไปถามคนเล่น จะเลิกไม่เลิกให้ไปถามคนเล่น” ซึ่งนายอำนวยไม่ได้ตอบคำถามใดๆ กับสื่อมวลชน
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษได้นำตัวนายอำนวยขึ้นรถเพื่อไปส่งศาลแขวงดอนเมืองทันที
พนักงานสอบสวน เผยว่า สำหรับผู้ต้องหา ที่ถูกดำเนินคดีในหลายหมายจับ อีกทั้งยังมีพฤติกรรมหลบหนีคำสั่งศาล เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคัดค้านการประกันตัว
ส่วนบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง มีบุคคลในครอบครัวของ ป๋านวย ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรคประจำตัว เข้าเยี่ยม โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก่อนจะออกมานั่งบริเวณหน้าห้องควบคุมฯ ขณะเดียวกันทางทนายอาสาที่ประจำอยู่ที่ สน.ทุ่งสองห้อง กำลังเดินไปกดน้ำดื่มและได้ทักทายญาติคนหนึ่งของป๋านวย “กินอะไรทำไมตัวขนาดนี้ “ ปรากฎว่าญาติคนนั้นได้ตอบกลับมาว่า “ กินหญ้ามั้งคะ ” ก่อนที่จะเดินออกจาก สน.ทุ่งสองห้องไป และปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์