นางงามMUT โร่แจ้งความ อ้างกองประกวดระดับจังหวัด โกงเงินรางวัล-ละเมิดสิทธิ เสียหายกว่า10ล้าน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม​ พา 4 นางงามจากการประกวด​ Miss Universe Thailand (MUT) ลิขสิทธิ์ระดับจังหวัด​ 3 จังหวัด​ได้แก่​ ​ จ.อุทัยธานี ​จ.แพร่ จ. บุรีรัมย์ จากทั้งหมด 15 ราย มาแจ้งความ กองประกวด MUT ผู้ถือลิขสิทธิ์ ทั้ง จ.อุทัยธานี ​จ.แพร่ จ. บุรีรัมย์ ฉ้อโกงเงินรางวัล​ สิทธิประโยชน์อื่นใดที่กล่าวอ้างในสัญญา​ เช่น​การได้รับสิทธิในการศัลยกรรมความงามที่ประเทศเกาหลี รวมทั้งระหว่างการประกวดมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล​ด้วยการบังคับถ่ายคลิปที่ไม่เหมาะสมในการยกเลิกข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม​ การโฆษณาเกินจริงแก้ไข​โดยไม่แจ้งให้ทราบ​ นอกจากนี้​ยังได้รับร้องเรียนเรื่องวิธีการทำสัญญาที่มีความผิดปกติ​

นางสาว ปลายฟ้า ไขทุมมา MUT อุทัยธานี ตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยว่า เริ่มต้นเมื่อ 5 สิงหาคม ตนได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากเวทีดังกล่าว จึงได้ไปขอ มงกุฎ MUT อุทัยธานี กับ กองประกวดเพื่อไปถ่ายงาน แต่กลับไม่ได้ ซ้ำถูกเรียกไป ข่มขู่ ว่า ถ้าเกิดทำอะไรให้กองประกวด เสียหาย จะสั่งปลดทันที และยังไม่ จ่ายรางวัล ตามข้อตกลง ในสัญญา หรือไม่ได้มีการส่งมอบสัญญาคู่ฉบับ​ โดยอ้างว่า​ลืมสำเนาให้กับผู้เข้าประกวด​ และยังมีการขอให้ผู้เข้าประกวดช่วยจ่ายค่าสปอนเซอร์​ ค่ามงกุฎ และอื่นๆ​ รวมทั้งมีการนำบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ​ เข้ามาแทรกระหว่างการประกวด​ โดยอ้างว่า​ต้องการให้เป็นนักแสดงเข้าสู่วงการบันเทิง​ โดยผ่านเวทีประกวด บางท่านได้มงกุฎแล้วพอไปทวงถามถึงเงินรางวัลก็ถูกปฏิเสธ​

โดยตลอดระยะเวลาที่เหล่านางงามดำเนินการประกวดจะมีการอ้างถึง​นายตำรวจ​ ที่มีตำแหน่งเป็นผู้กำกับ​ อ้างว่าทำงานกับบุคคล​ระดับสูง​ โดยผู้เสียหายสงสัยว่า มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น​ เพราะมีพฤติกรรมหลายอย่างที่เข้าข่ายการข่มขู่ต่างๆนานา ทำให้นางงามได้มีความหวาดกลัวเป็นอย่างมากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งกระบวนการจัดประกวด​ และอาจรวมถึงผลการประกวดด้วยหรือไม่​ จึงรวมตัวกันมาร้องเรียนทางชมรมสันติประชาธรรมเพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง​เชิงลึก​และขยายผลถึงขบวนการที่เกี่ยวข้อง​ ช่วยปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรี​ของสุภาพสตรี​ ติดตามขอความเป็นธรรมและดำเนินคดีตามกฎหมาย​ โดยรวมมูลค่าความเสียหายกว่า​ 10 ล้านบาท​

นาย แทนคุณ กล่าวว่า ทั้งหมดนี้ อยากให้ ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรม เพราะผู้เสียหาย ถูกข่มขู่ ซ้ำยังไม่ได้รางวัลต่างตามในสัญญา ทั้งมีการคุกคามต่างๆ แต่ย้ำ ไม่ได้เกี่ยวกับกองประกวด MUT หลัก เป็นเพียงแค่ระดับจังหวัด จึงมาขอคำปรึกษาจากพนักงานสอบสวนเพื่อหา ทางออก และยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม

