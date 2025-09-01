นางงามMUT โร่แจ้งความ อ้างกองประกวดระดับจังหวัด โกงเงินรางวัล-ละเมิดสิทธิ เสียหายกว่า10ล้าน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พา 4 นางงามจากการประกวด Miss Universe Thailand (MUT) ลิขสิทธิ์ระดับจังหวัด 3 จังหวัดได้แก่ จ.อุทัยธานี จ.แพร่ จ. บุรีรัมย์ จากทั้งหมด 15 ราย มาแจ้งความ กองประกวด MUT ผู้ถือลิขสิทธิ์ ทั้ง จ.อุทัยธานี จ.แพร่ จ. บุรีรัมย์ ฉ้อโกงเงินรางวัล สิทธิประโยชน์อื่นใดที่กล่าวอ้างในสัญญา เช่นการได้รับสิทธิในการศัลยกรรมความงามที่ประเทศเกาหลี รวมทั้งระหว่างการประกวดมีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยการบังคับถ่ายคลิปที่ไม่เหมาะสมในการยกเลิกข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม การโฆษณาเกินจริงแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ยังได้รับร้องเรียนเรื่องวิธีการทำสัญญาที่มีความผิดปกติ
นางสาว ปลายฟ้า ไขทุมมา MUT อุทัยธานี ตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยว่า เริ่มต้นเมื่อ 5 สิงหาคม ตนได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากเวทีดังกล่าว จึงได้ไปขอ มงกุฎ MUT อุทัยธานี กับ กองประกวดเพื่อไปถ่ายงาน แต่กลับไม่ได้ ซ้ำถูกเรียกไป ข่มขู่ ว่า ถ้าเกิดทำอะไรให้กองประกวด เสียหาย จะสั่งปลดทันที และยังไม่ จ่ายรางวัล ตามข้อตกลง ในสัญญา หรือไม่ได้มีการส่งมอบสัญญาคู่ฉบับ โดยอ้างว่าลืมสำเนาให้กับผู้เข้าประกวด และยังมีการขอให้ผู้เข้าประกวดช่วยจ่ายค่าสปอนเซอร์ ค่ามงกุฎ และอื่นๆ รวมทั้งมีการนำบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ เข้ามาแทรกระหว่างการประกวด โดยอ้างว่าต้องการให้เป็นนักแสดงเข้าสู่วงการบันเทิง โดยผ่านเวทีประกวด บางท่านได้มงกุฎแล้วพอไปทวงถามถึงเงินรางวัลก็ถูกปฏิเสธ
โดยตลอดระยะเวลาที่เหล่านางงามดำเนินการประกวดจะมีการอ้างถึงนายตำรวจ ที่มีตำแหน่งเป็นผู้กำกับ อ้างว่าทำงานกับบุคคลระดับสูง โดยผู้เสียหายสงสัยว่า มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะมีพฤติกรรมหลายอย่างที่เข้าข่ายการข่มขู่ต่างๆนานา ทำให้นางงามได้มีความหวาดกลัวเป็นอย่างมากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งกระบวนการจัดประกวด และอาจรวมถึงผลการประกวดด้วยหรือไม่ จึงรวมตัวกันมาร้องเรียนทางชมรมสันติประชาธรรมเพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกและขยายผลถึงขบวนการที่เกี่ยวข้อง ช่วยปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของสุภาพสตรี ติดตามขอความเป็นธรรมและดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท
นาย แทนคุณ กล่าวว่า ทั้งหมดนี้ อยากให้ ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรม เพราะผู้เสียหาย ถูกข่มขู่ ซ้ำยังไม่ได้รางวัลต่างตามในสัญญา ทั้งมีการคุกคามต่างๆ แต่ย้ำ ไม่ได้เกี่ยวกับกองประกวด MUT หลัก เป็นเพียงแค่ระดับจังหวัด จึงมาขอคำปรึกษาจากพนักงานสอบสวนเพื่อหา ทางออก และยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม