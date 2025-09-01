ศาลสั่งจำคุก ป๋านวย เจ้าของบ่อนดอนเมือง 6 คดี 14 ปี 129 เดือน คอตกเข้าเรือนจำ

ศาลเเขวงดอนเมืองสั่งจำคุก ‘ป๋านวย’ เจ้าของบ่อนดอนเมืองรวม 6 คดี 14 ปี 129 เดือน คอตกเข้าเรือนจำ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ศาลแขวงดอนเมือง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ พนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ 191 ควบคุมตัวนายอำนวย เกียรติดอนเมือง หรือ “ป๋านวย” อายุ 69 ปี เจ้าของบ่อน ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงดอนเมือง และศาลอาญา รวม 8 หมาย ในคดีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ เเละ พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ จากห้องคุมขังของ สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อนำตัวไปส่งศาลแขวงดอนเมือง ในฐานความผิดเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน และหลบหนีศาล โดยวันนี้ ศาลแขวงดอนเมือง ได้พิจารณาและพิพากษา คดีดังนี้
1. คดีหมายเลขดำที่ อ107/2568 (คดีล่าสุดที่ยังไม่พิจารณา) ปรากฏว่า จำเลยรับสารภาพ รับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ศาลพิจารณาพิพากษาจำคุกจำเลย 8 ปี 96 เดือน ทั้งนี้ ให้จำเลยรับโทษไม่เกิน 10 ปี ซึ่งทางจำเลยจะได้ยื่นขออุทธรณ์เพื่อลดโทษ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ส่วนอีก 4 คดี ในความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การพนัน ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย รวม 6 ปี 24 เดือน และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ บัดนี้จำเลยให้การรับสารภาพ และจะขอยื่นคัดคำพิพากษาศาลชั้นต้น เพื่อขอถอนอุทธรณ์ที่ขอรับโทษน้อยลง
3.และในวันนี้ ศาลได้ออกหมายขังระหว่างอุทธรณ์ พร้อมกับการออกหมายขัง รับโทษ จำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดในคดีหมายเลขแดงที่ อ1631/2565 จำคุก 9 เดือน
ความผิดของนายอำนวย ศาลได้พิพากษาตัดสินลงโทษในความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ เเละ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 14 ปี 129 เดือน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมตัวนายอำนวย ไปคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เนื่องจากมีคดีที่มีโทษจำคุกถึงที่สุดเเล้วจึงไม่มีการยื่นประกันตัว