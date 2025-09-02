กรมศุลฯภ.4 จับบุหรี่เถื่อน-บารากู่ มูลค่า 4 ล้าน กลางขนส่งเอกชนสงขลา

กรมศุลฯภ.4 ลุยกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่เถื่อน-บารากู่ ล่าสุด จับของกลาง มูลค่า 4 ล้านขนส่งเอกชนสงขลา รวมยอดเกือบปีจับของกลาง 76 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 2 กันยายน นายธนกฤต ลิ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เปิดเผยผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานห้วงวันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ. ศภ.4 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรและการจัดเก็บรายได้ ศภ.4 ด่านศุลกากรสงขลาด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ และหน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา สปป.2 กสป. ได้ออกปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ได้เข้าตรวจค้นพัสดุในบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ผลการตรวจค้นพบบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 520,000 มวน มูลค่า 2,600,000 บาท และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6,241 ชิ้น มูลค่า 1,485,100 บาท
รวมมูลค่าทั้งหมด 4,085,100 บาท ซึ่งบุหรี่มิได้ปิดอากรแสตมป์ โดยของดังกล่าวมีเมืองกำเนิดต่างประเทศและไม่ปรากฏหลักฐานในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่เป็นของต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขอนามัย สังคม ความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน กรณีจึงเป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา 166 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242 245 246 และ 247 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 อายัดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลการจับกุมบุหรี่ต่างประเทศ บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ และบารากู่ (1 ตุลาคม 2567 – ปัจจุบัน) รวมมูลค่า 76,135,498 บาท โดยแบ่งเป็น
- บุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 177 แฟ้ม ปริมาณ 13,200,800 มวน มูลค่า 61,538,433.20 บาท
- บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 46 แฟ้ม ปริมาณ 86,000 ชิ้น มูลค่า 13,802,616.30 บาท
- บารากู่ จำนวน 5 แฟ้ม ปริมาณ 331 กิโลกรัม มูลค่า 794,448.46 บาท