บิ๊กเต่า เผยจ่อเรียก ดารา นักแสดง อดีตผอ.พศ. สอบเพิ่ม คดี อลงกตการละคร พบเส้นทางเงินปริศนา

รอง ผบช.ก. เผยคดี “อลงกตการละคร” เตรียมประชุมทีมคลี่คลายคดี จ่อเรียกดารา นักแสดง อดีต ผอ.พศ. สอบเพิ่ม หลังพบเส้นทางการเงินปริศนา
เมื่อวันที่ 2 ก.ย. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีอดีตพระอลงกต ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจากสมาชิกวงดนตรีออร์เคสตราชื่อดัง ซึ่งเป็นวงดนตรีในตำนานยุคเก่า เพื่อขอเข้าให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเล่นดนตรีให้กับวัด โดยเฉพาะข้อมูลการโอนเงินจำนวน 400,000-500,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเป็นการโอนจากคนใกล้ชิดหลวงพ่อโดยตรง ไม่ได้ผ่านทางวัด
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า จากการพูดคุยเบื้องต้นพบว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจน จึงต้องรอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนำเอกสารทางการเงิน เช่น สเตทเมนต์การโอนเงิน มาชี้แจงอย่างละเอียดภายในสัปดาห์นี้ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นการเล่นดนตรีจริงหรือไม่ และมีการจ้างงานกันอย่างไร โดยเชื่อว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นมานานกว่า 10 ปีแล้ว
นอกจากนี้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ยังกล่าวว่า เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมออกหมายเรียกพยานบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งดารา นักแสดง ตลก และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงิน โดยจะเรียกเข้าให้ปากคำในฐานะพยานเพื่อประกอบการพิจารณาคดี
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ย้ำว่าการตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีนี้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีความเสียหายสูงมาก เพราะเงินบริจาคบางส่วนไม่ได้เข้าวัดทั้งหมด แต่เข้าสู่บัญชีของบุคคลใกล้ชิดและประชาชนบางส่วนผ่านโครงการรับตู้บริจาค ซึ่งอาจจะมีการแบ่งผลประโยชน์กัน 70/30 หรือรูปแบบอื่น ๆ
ดังนั้น ในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการบริหารจัดการคดีให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากเอกสารและข้อมูลมีจำนวนมหาศาล เพื่อป้องกันไม่ให้คดีล่าช้าไปกว่าเดิม
ในส่วนของ “อดีตพระอลงกต” พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ยังคงมีการทำงานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเอกสารมีจำนวนมาก แต่ไม่เป็นกังวลเนื่องจากทั้งตัว “อดีตพระอลงกต” และ “หมอบี” เองก็ไม่ได้รับการประกันตัวอยู่แล้ว แต่สำหรับกรณีอื่น ๆ ที่จะมีการเปิดเผยใหม่ ตำรวจจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็ว โดยเฉพาะกรณีการยืมเงินจากวัด ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินของวัดจริง ผู้ให้ยืมเงินไปก็จะมีความผิดตามกฎหมาย ส่วนผู้ยืมจะต้องไปตรวจสอบเจตนาว่าตั้งใจที่จะยืมเงินวัดจริงหรือไม่ ถ้าหากตั้งใจยืมเงินวัดจริงก็จะมีความผิดเช่นกัน
