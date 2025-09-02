ตร.จ่อเรียกสอบ ‘พ่อหมอบี’ หลังมีชื่อรับโอนรถ – ไล่อายัดทรัพย์อลงกต ใช้คนกว้านซื้อที่เก็งกำไร

ตร. ขยายผล จ่อเชิญ ‘พ่อหมอบี’ เข้าสอบ หลังพบโอนรถให้ หวังพ้นผิด – ด้านเครือข่ายอดีตพระอลงกตใช้คนใกล้ชิดถือที่ดิน
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม(รอง ผบก.ป.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเครือข่ายทุจริตยักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ว่า พนักงานสอบสวนได้เรียกบิดาของนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ให้เข้ามาสอบปากคำแล้ว ในฐานะเป็นบุคคลใกล้ชิดที่นายเสกสันน์ได้โอนรถตู้ไปให้ถือครอง ซึ่งจากการสอบปากคำ
ตำรวจได้ตั้งข้อสังเกตว่า พฤติการณ์ของนายเสกสันน์ในลักษณะโอนทรัพย์สินไปให้กับคนใกล้ชิดเพื่อต้องการที่จะหาช่องทางให้ตัวเองพ้นผิด เมื่อทราบว่ากำลังถูกตำรวจตรวจสอบเรื่องทรัพย์สิน ส่วนพ่อของนายเสกสันน์ จะถูกดำเนินคดีด้วยหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบ
การตรวจสอบคนใกล้ชิดอดีตพระอลงกตมีชื่อถือครองโฉนดที่ดิน ตำรวจพบข้อมูลว่า อดีตพระอลงกตมีความชอบและสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอยู่แล้ว จึงให้คนใกล้ชิดไปซื้อที่ดินมาถือครองไว้เพื่อทำกำไร และหากขายที่ดินก็จะนำเงินมาให้นายอลงกต
พ.ต.อ.เอนก ระบุว่า สำหรับทรัพย์สินที่ยึดอายัดได้จากเครือข่ายนี้ เช่น เงินสด โฉนดที่ดิน ทางพนักงานสอบสวนได้มอบรายงานการยึดทรัพย์สินบางส่วนให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ไปดำเนินการตรวจสอบแล้ว ซึ่งทราบว่าขณะนี้ ปปง. อยู่ระหว่างตรวจสอบ แต่หากหลังจากนี้ตำรวจตรวจสอบพบทรัพย์สินอื่นๆก็จะส่งไปให้ ปปง. ตรวจสอบเพิ่มเติม
