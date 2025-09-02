ระทึก จนท.เกลี้ยกล่อม วินจยย. ร่ำไห้จะโดดสะพานลอย เครียดทะเลาะเมียหอบลูกหนี

หนุ่มวินรับจ้าง เครียดภรรยาหอบลูกแฝดหนี จะโดดสะพานลอย
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 2 กันยายน ร.ต.ท.ชำนาญ ศรีหริ่ง รอง สวป. สน.สุทธิสาร รับแจ้งเหตุชายจะกระโดดจากสะพานลอยที่บริเวณหน้าสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนนอก เขตพญาไท จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุอยู่บนสะพานลอยหน้าสโมสรทหารบกพบ วินมอเตอร์ไซค์ อายุ 47 ปี ออกไปยืนร้องไห้ฟูมฟาย อยู่บริเวณนอกรั้วสะพานสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ที่สัญจรผ่านมา เจ้าหน้าที่ ได้ทำการปิดช่องการจราจรถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกหนึ่งช่องทาง โดยนายจเรต้องการพบหน้าภรรยาที่พาลูกแฝดหนีไป หลังที่มีปากเสียงกันเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงได้ติดต่อญาติ เกลี้ยกล่อม พร้อมประสานรถเครนของกรุงเทพมหานครเข้าช่วยเหลือ ใช้เวลา 30 นาที จึงสามารถนำตัวนายจเรลงมาได้
ด้าน น้องชายผู้ก่อเหตุ เผยว่า พี่ชายของตนมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่บริเวณซอยอินทามระ 23 เมื่อสามวันก่อนพี่ชายได้มีปากเสียงกับภรรยาในเรื่องส่วนตัวแล้วเกิดพลั้งปากไล่ภรรยาออกจากบ้าน ภรรยาจึงได้เก็บข้าวของแล้วพาลูกแฝดสองคนออกจากบ้านไปด้วย จากนั้นภรรยาก็ไม่ยอมให้พบลูก จึงทำให้พี่ชายเกิดความเครียดคิดถึงลูก ประกอบกับพี่ชายมีอาการป่วยเป็นเบาหวานจึงทำให้ยิ่งเครียดหนัก
ร.ต.ท.ชำนาญกล่าวว่า เบื้องต้นได้นำตัวผู้ก่อเหตุไปสงบสติอารมณ์ยัง สน.สุทธิสาร ก่อนประสานภรรยาญาติเข้าพูดคุยปรับความเข้าใจ โดยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีแต่อย่างใด